Bakan Alparslan Bayraktar: Türkiye’nin yenilenebilir enerjide önemli yatırım planları var

Söz konusu zorlukların Türk enerji pazarında da geçerli olduğunu belirten Bayraktar, "Çünkü biz büyüyen bir pazarız, enerji talebimiz hem elektrik hem de doğal gaz tarafında artıyor. Son 20 yılda yaklaşık 3 kat bir artış yaşandı. Enerji talebimiz her yıl yüzde 4,7 artıyor ve bu eğilimin 20 yıl boyunca devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Bakan Bayraktar, bu nedenle Türkiye'de enerji üretimine yönelik önemli miktarda yatırım yapılması gerektiğinin altını çizdi.