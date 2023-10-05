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Merkez Bankası'dan yeni faaliyet izni

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.10.2023 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023
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Merkez Bankası’dan yeni faaliyet izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ödeme kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ödeme kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin çıktı.

TCMB'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, verilen izin kapsamında TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ, ödeme aracı kabul yetkisiyle sınırlı olmak üzere ödeme hizmetleri sunacak.

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