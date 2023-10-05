Meka Beton halka arz hangi bankalarda olacak 2023? Meta Beton kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? Talep toplama tarihleri...

MEKA BETON HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?

Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz edileceği belli oldu. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arzın talep toplama tarihleri 5 - 6 Ekim 2023 olarak belirlendi.