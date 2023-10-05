Meka Beton halka arz hangi bankalarda olacak 2023? Meta Beton kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? Talep toplama tarihleri...
Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz başvurusu olumlu sonuçlandı. Yatırımcılar "Meka halka arz talep toplama tarihleri ne zaman, kaç lot verir?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte, Meka Beton halka arzı ile ilgili detaylı bilgiler...
Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. halka arzı SPK tarafından onaylandı. Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak olan Meka Beton halka arz talep toplama tarihleri araştırılıyor. İşte, Meka Beton halka arz tarihleri...
MEKA BETON HALKA ARZI SPK TARAFINDAN ONAYLANDI!
Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. #MEKAG halka arzının merakla beklenen talep toplama tarihleri açıklandı.
SPK'nın 28 Eylül günü yayımladığı bültende halka arzına onay verilen Meka Beton, izahnamede yer alan bilgilere göre toplamda 16.900.000 lotunu yatırımcılarına satacak.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin liderliğinde gerçekleşecek halka arzın fiyatı ise pay başına 25,00 TL olarak kamuoyuna duyuruldu.
MEKA BETON HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?
Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz edileceği belli oldu. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arzın talep toplama tarihleri 5 - 6 Ekim 2023 olarak belirlendi.
MEKA BETON HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI, KAÇ LOT VERİR?
Eşit dağıtım yapılacak olan Meka Beton halka arzın büyüklüğü 422 milyon TL olacak.
Meka Beton Santralleri'nin halka arz açıklık oranı 25,44%'dür. Toplamda 16,9 milyon adet lot dağıtılacaktır.Meka Beton Halka arz 4.400.000 lot veriyor. Dağıtım türünün ise eşit olacağı belirtildi. Meka Beton Santralleri şirketinin 5 ana ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 80%'i Mehmet Kaybal, 5%'i Sinan Kaybal, 5%'i Kerem Kaybal, 5%'i Selma Kaybal ve 5%'i Şener Köken'e aittir.
MEKA BETON HALKA ARZ HİSSE FİYATI KAÇ?
%25,44 açıklığa sahip olan Meka Beton halka arzın hisse fiyatı 25 TL olarak belirlendi.
MEKA BETON HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?
Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili bütün banka ve yatırım kuruluşları uygundur.
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