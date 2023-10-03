Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan "fiyat istikrarı" vurgusu: Kararlılıkla sürecek

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapıyor. Erkan, sunumunda önemli mesajlar verirken "Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

Erkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

Parasal sıkılaştırmayı makro ihtiyati çerçevedeki sadeleştirme ile birlikte yürüterek, hem parasal aktarım mekanizmasının güçlenmesini, hem de attığımız adımların makro finansal istikrarı pekiştirmesini hedefliyoruz.