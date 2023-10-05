Milyarlık halka arzlar kapıda! 80 firma Borsa İstanbul için sırada
Borsa İstanbul'a bu yıl yatırımcı yağarken, yapılan halka arzlar da büyük ilgi çekti. SPK Başkanı Ömer Gönül, halen 80 civarı firmanın halka arz için beklediğini belirterek "Bunlar arasında büyükler de var. 6-7 milyar liralık halka arzlara hazırlanıyoruz." dedi
Enflasyonist dönemlerde borsalara yoğun talep geldiğini belirten Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 6-7 milyar liralık büyük halka arzlara hazırlandıklarını belirtti. Gönül, "Halka arz, şirketlerin sermaye piyasasından fon temini için rutin başvurudur. Detaylı inceleme yaparak, izahnamesine onay verir ya da reddederiz. Potansiyeli olan 80 civarında şirket arz için bekliyor. İçinde 6-7 milyar liralık arz büyüklüğüne ulaşabilecek şirketler de var. Halka arz edilecek şirketlerden geleceğe dair umut verici bir hikâyesinin olmasını bekleriz" dedi.
7.8 MİLYON YATIRIMCI
Sermaye piyasaları açısından rekor yılı olan 2021'de 52 şirketin halka arz edildiğini belirten Gönül, şu bilgileri paylaştı: "Bu şirketler piyasadan 21.6 milyar lira fon sağladı. 2022'de ise 44 şirketin ilk halka arz izahnamesi onaylandı. Şirketler 23.1 milyar lira kaynak temin etti. Eylül sonu itibarıyla da 34 şirketin ilk halka arzı onaylandı. 33 şirket borsada işlem görmeye başladı, 1 şirketin süreci ise devam ediyor.
Bu şirketlerin piyasadan temin ettiği tutar 47 milyar lirayı aştı. Halka arz edilen şirket tarafındaki gelişim yatırımcı sayısında da rekorları beraberinde getirdi. Pay piyasasındaki yatırımcı sayısı da 2021 ve 2022 yıl sonlarında sırasıyla 2.4 milyon ve 3.8 milyon oldu. Eylül sonu itibarıyla pay piyasasındaki yatırımcı sayısı 7.8 milyona yükseldi."
PROJE FONU GELİYOR
Gayrimenkul sertifikası projesini devreye alacaklarını ve bu konuda çalışmaların sürdüğünü de belirten Gönül, "Geçmiş yıllarda uygulanmıştı ancak istenilen teveccühü görmemişti. Hem belediyeler hem kamu kurumlarımız hem de özel sektörle birlikte daha güçlü bir şekilde bu projeye destek vereceğiz.
Kentsel dönüşüm ve afet yönetimine ciddi finansman sağlayacak, bireysel ve kurumsal yatırımcıların da tasarruflarını değerlendirebileceği bir enstrüman üzerine çalışıyoruz. Ayrıca Gayrimenkul Proje Fonu çalışmamız da var. Gayrimenkul Yatırım Fonu'ndan farklı olarak bu fonlara gayrimenkul geliştirme imkânı da sağlayacağız" diye konuştu.
SOHBET ODALARI UYARISI
Sosyal medya mecraları, oluşturulan üyelik bazlı gruplar ve sohbet odaları üzerinden hisse pazarlandığını tespit ettiklerini belirten Gönül, "Piyasa bozucu eylemlere yönelik incelemelerimizde 66 gerçek ve 10 tüzel kişiye, toplamda 171 milyon lira idari para cezası verdik. Ayrıca piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında da 9 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 147 kişi hakkında ise geçici işlem yasağı tedbiri uygulandı" dedi.
HEDEF KADINLAR VE GENÇLER
Sermaye piyasalarına ilginin, sağlıklı ve istikrarlı olması için finansal okuryazarlığın yüksek olması gerektiğini belirten Gönül, "Finansal okuryazarlık, en çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Çünkü ülkemizde finansal okuryazarlık seviyesi istediğimiz düzeyde değil. Orta Vadeli Program'da da finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Finansal okuryazarlık konusunda ulaşılması gereken en önemli kitle ülkemizdeki kadınlar, gençler ve çocuklar" değerlendirmesinde bulundu.
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