Milyarlık halka arzlar kapıda! 80 firma Borsa İstanbul için sırada





HEDEF KADINLAR VE GENÇLER

Sermaye piyasalarına ilginin, sağlıklı ve istikrarlı olması için finansal okuryazarlığın yüksek olması gerektiğini belirten Gönül, "Finansal okuryazarlık, en çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Çünkü ülkemizde finansal okuryazarlık seviyesi istediğimiz düzeyde değil. Orta Vadeli Program'da da finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Finansal okuryazarlık konusunda ulaşılması gereken en önemli kitle ülkemizdeki kadınlar, gençler ve çocuklar" değerlendirmesinde bulundu.

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