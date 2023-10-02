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Eylül ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK Eylül ayı enflasyon oranları açıklandı mı? İşte kira artış oranı...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.10.2023
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Eylül ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK Eylül ayı enflasyon oranları açıklandı mı? İşte kira artış oranı...

"Eylül ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayı enflasyon oranı tahmini Merkez Bankası tarafından açıklandı. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 oldu. Her ay bir önceki ayın enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon oranlarını ekimin ilk haftasında açıklayacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"Eylül ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK Eylül ayı enflasyon oranları açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, sorusu ekonominin ana gündem maddelerinden oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon ağustos ayında yıllık yüzde 58,94 olurken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,94 olarak gerçekleşti. Ekim ayında açıklanacak olan enflasyon rakamları Merkez Bankası'nın faiz oranlarına yön verecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...

2023 EYLÜL ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim Salı günü açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,01 iken, bu anket döneminde yüzde 44,94 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,54 ve yüzde 23,87 olarak gerçekleşmiştir.

12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2023 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,44 olasılıkla yüzde 32,00 – 39,99 aralığında, yüzde 48,77 olasılıkla yüzde 40,00 – 47,99 aralığında, yüzde 26,19 olasılıkla ise yüzde 48,00 - 55,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon yıllık yüzde 58,94 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre %43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,28 olarak gerçekleşti.

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