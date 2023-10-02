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Haberler Galeri SON DAKİKA! Borsa İstanbul'da Girişim Sermayesi Pazarı oluşturuldu

SON DAKİKA! Borsa İstanbul'da Girişim Sermayesi Pazarı oluşturuldu

SON DAKİKA | Borsa İstanbul, büyümek için ihtiyaç duydukları finansmanı öz kaynakla sağlamak isteyen şirketlerin, sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılara sermaye artırımı yoluyla pay ihraç ederek kaynak temin etmelerini sağlamak ve söz konusu payların Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görebilmesi amacıyla Girişim Sermayesi Pazarı (GSP) oluşturdu. Buna göre GSP'de işlem görmeye başlayan şirketler, halka açık hale gelerek SPK ve Borsa İstanbul mevzuatına tabi olacak. Bu yolla şirketlerin kurumsallaşması ve ilerlemesi sağlanarak şirketler halka arza hazır hale getirilecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.10.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023 09:29
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SON DAKİKA! Borsa İstanbul’da Girişim Sermayesi Pazarı oluşturuldu

Borsa İstanbul duyurusuna göre, sermaye piyasasından kaynak temin etmek isteyen şirketlerin, Borsa Kotasyon Yönergesi'ndeki gerekli koşulları sağlamaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) II-16.3 sayılı Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayacakları izahnamenin Kurul tarafından onaylanması halinde ihraç edecekleri payları yatırım kuruluşları aracılığıyla nitelikli ve kurumsal yatırımcılara satılacak ve bu paylar GSP'de sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılar arasında işlem görebilecek.

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SON DAKİKA! Borsa İstanbul’da Girişim Sermayesi Pazarı oluşturuldu

GSP'YE DAHİL OLAN ŞİRKETLER HALKA AÇIK OLACAK

GSP'de işlem görmeye başlayan şirketler, halka açık hale gelerek SPK ve Borsa İstanbul mevzuatına tabi olacak.

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SON DAKİKA! Borsa İstanbul’da Girişim Sermayesi Pazarı oluşturuldu

Böylece GSP'de işlem görmek, kurumsal yatırımcıların da desteğiyle şirketlerin kurumsallaşmasına katkı sağlayacak.

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SON DAKİKA! Borsa İstanbul’da Girişim Sermayesi Pazarı oluşturuldu

HALKA ARZ SÜRECİ

Gerekli kurumsallaşma adımlarını tamamlayan ve yatırımlarını gerçekleştirerek büyüyen şirketler, halka arza hazır hale gelerek paylarını bu kez halka arz etmek için başvuru yapabilecek.

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SON DAKİKA! Borsa İstanbul’da Girişim Sermayesi Pazarı oluşturuldu

ŞİRKETLERE YOL GÖSTERECEK ADIM

Şirketler, bu pazar sayesinde daha erken finansman imkanı bulmuş, büyümelerini ve kurumsallaşmalarını daha sağlıklı bir biçimde gerçekleştirmiş olacak.