SON DAKİKA! Borsa İstanbul'da Girişim Sermayesi Pazarı oluşturuldu

SON DAKİKA | Borsa İstanbul, büyümek için ihtiyaç duydukları finansmanı öz kaynakla sağlamak isteyen şirketlerin, sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılara sermaye artırımı yoluyla pay ihraç ederek kaynak temin etmelerini sağlamak ve söz konusu payların Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görebilmesi amacıyla Girişim Sermayesi Pazarı (GSP) oluşturdu. Buna göre GSP'de işlem görmeye başlayan şirketler, halka açık hale gelerek SPK ve Borsa İstanbul mevzuatına tabi olacak. Bu yolla şirketlerin kurumsallaşması ve ilerlemesi sağlanarak şirketler halka arza hazır hale getirilecek. İşte detaylar...