Son dakika: Borsa İstanbul kritik eşiği aştı! Günün ilk yarısında yükseldi | 29 Ekim 2023 Cuma borsa verileri...
Son dakika ekonomi haberi | Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,16 değer kazanarak 8.314,02 puana yükseldi. Bu rakamla borsa "8.240" üstü olarak ifade edilen kritik eşiği kırdı. Diğer taraftan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü, Ağustos 2023 döneminde 2022 sonuna kıyasla yüzde 41,7 artarak 20 trilyon 331,9 milyar liraya çıktı.
SON DAKİKA BORSA HABERİ | Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 95,29 puan artarak 8.314,02'ye çıktı. Toplam işlem hacmi, 64,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,93 ve holding endeksi yüzde 1,28 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,83 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,04 ile sigorta oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden "güvercin" tonlu açıklamaların gelmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yurt içinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.
Dün ABD'de açıklanan verilerin ardından Fed yetkililerinden gelen "şahin" söylemlerin "güvercinleştiğini" belirten analistler, bu durumun pay piyasalarında risk iştahını desteklediğini söyledi.
Dün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 21 Eylül'deki toplantısına ilişkin özette, "Öncü göstergeler, son iki ayda gözlenen yüksek fiyat artışlarının yavaşlayacağına işaret ediyor." denildi.
Öte yandan, TCMB toplam rezervleri, 15 hafta üst üste artarak 1987'den bu yana en uzun yükseliş rekorunu kaydedip 125 milyar doları aştı.
Bugün yurt içinde S&P'nin bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yanı sıra dış ticaret açığı, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyesinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN AKTİFLERİ AĞUSTOSTA 20,3 TRİLYON LİRA OLDU
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü, Ağustos 2023 döneminde 2022 sonuna kıyasla yüzde 41,7 artarak 20 trilyon 331,9 milyar liraya yükseldi.
BDDK tarafından Ağustos 2023 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.
Rapora göre, ağustosta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 20 trilyon 331 milyar 921 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 5 trilyon 984 milyar 531 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 41,7 oldu.
Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2022 sonuna göre yüzde 37,8 artarak 10 trilyon 449 milyar 872 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 47 yükselerek 3 trilyon 485 milyar 847 milyon liraya çıktı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,61 seviyesinde gerçekleşti.
Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2022 sonuna göre yüzde 45,9 artarak 12 trilyon 931 milyar 601 milyon liraya yükseldi.
Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 32,4 artışla 1 trilyon 860 milyar 713 milyon liraya ulaştı.
Ağustos 2023 döneminde sektörün dönem net karı 350 milyar 589 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,51 seviyesinde gerçekleşti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bursluluk sınav paraları ne zaman yatacak 2023? 2023 İOKBS parası ne kadar, kaç TL?
- 18 bin TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor! 2-8 Ekim İŞKUR personel alımı başvuru şartları!
- Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç, ne kadar?
- Vergisiz telefon satışı başladı mı, başvurular ne zaman başlayacak? Öğrenci e-Devlet telefon/bilgisayar şifresi nasıl alınır? www.turkiye.gov.tr...
- Zeka Testi: 3 soruda üstün zekalı olup olmadığınız çıkıyor! Sadece zehir gibi zekaya sahip olanlar çözüyor!
- 31. DÖNEM POMEM başvuru tarihi ne zaman? Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler, açıklandı mı?
- Osmanlı'dan tek gecede dahiyane zafer! 800 Osmanlı askeri 70 bin kişilik orduyu yıktı geçti!
- İstanbul'un gezilmesi gereken 15 semti listelendi! Şehrin tarihi şölenini buram buram keşfedin!
- DGS ek tercihler ne zaman başlayacak 2023? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
- Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? AÖL 2023 sınavları online, yüz yüze mi yapılacak?
- %50 ZAM! Emeklinin kök maaşına +2.500 TL ek ilave artışı! SSK-SGK, Bağkur, 4C'liye 5 bin TL ikramiye katlayacak! OVP, refah payı, enflasyon, seyyanen...
- 2. torba yasa içeriği şekillendi! Madde madde yeni müjde geldi! 5 yıl erken emeklilik, 100 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, seyyanen artış...