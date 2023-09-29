Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Fiyat istikrarını sağlayacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ''Hep birlikte bir taraftan depremin yaralarını saracağız, diğer taraftan fiyat istikrarımızı sağlayacağız. Büyümemizi, istihdamımızı devam ettirerek kalıcı bir şekilde sosyal refahımızı artırmaya devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Toplantıda konuşan Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde esnaf ve sanatkarlarımızın ticaret hayatını kolaylaştırmak ve daha adil bir rekabet ortamı oluşması yönünde çalışmalarınızı sürdürüyoruz. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, 2 milyonu aşan üye sayısıyla beşeri ve iktisadi hayatımızın bel kemiğini oluşturmaktadır. Sadece ticari yönden değil, aynı zamanda geçmişten bu yana toplumsal yapımızın da temel direğidir. Esnaflarımız yolumuza yoldaş, mahallede kapısını çaldığımız dert ortağımızdır. Biz esnafa sadece ekonomik bir aktör olarak bakmıyoruz. Sosyal, kültürel hayatımızın son derece önemli bir yapı taşı olarak görüyoruz. Ekmek teknesiyle esnafımız bize güven veren bir komşumuzdur. Evine helal rızık götürmek için çabalayan sokağımızın ışığı, hareketi, bereketidir. Esnaf ve sanatkarlarımız asırlardır olduğu gibi bugün de öncü rolüyle Türkiye'nin her alanda yazdığı başarı hikayelerinde yerini almaktadır" dedi.
"KREDİLERİ REKOR SEVİYELER ULAŞTIRDIK"
Yılmaz, esnaf ve sanatkarların kendileri için çok önemli bir noktada olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz 21 yılda esnaf ve sanatkarımız lehine yapılan düzenlemeler burada ifade edemeyeceğimiz ölçüde çok sayıdadır. Sizler zaten bunları gayet iyi biliyor, faydalarını bizzat görüyorsunuz. Esnaf ve sanatkarlarımızın en önemli finansman kaynağı olan hazine sübvansiyonlu kredileri son 21 yılda rekor seviyelere ulaştırdık. Belirli tipte kredilerde sıfır faiz imkanını hayata geçirdik. Sadece bu yıl içerisinde esnaf ve sanatkarımıza 132 milyar lira kredi kullandırdık. Kredi ve kefalet kooperatiflerine olan gecikmiş borçların faizlerinin silinmesi, ana para ödemelerinin de ertelenmesi imkanı getirdik. Kazancı, basit usulde tespit edilen mükellefin yani pek çoğu esnaf ve sanatkardan oluşan kesimin ticari kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesini sağladık. Esnaf ve sanatkarımız için bilgi sistemi oluşturduk ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir strateji belgesi hazırlayarak esnafa münhasır bir strateji belgesi hazırlayarak bunu uygulamaya koyduk. Ülkemizi derinden etkileyen depremlerin ardından hayata geçirilen tedbir ve desteklerin yanı sıra esnaf ve sanatkarın Halk Bank'a olan kredi geri ödemelerine 6 ay erteleme imkanı getirilmiş, ardından 6 aylık uzatım imkanı da sağlanmıştır" açıklamasını yaptı.
"TOKİ'NİN İMKANLARINI KULLANDIRIYORUZ"
Yılmaz, esnaf ve sanatkara yönelik küçük sanayi siteleri yapımında TOKİ imkanlarını kullandırmaya başladıklarını bildirerek, "Şu ana kadar 6 ilimizde esnafımız için 4 bin 120 iş yeri inşa ettik. Yine 6 ilimizde 6 bin 240 esnafımız için yeni iş yerlerinin inşası hali hazırda devam etmektedir. Bu programlarımız da inşallah ileride meyvelerini vermeye devam edecektir. Önümüzdeki süreçte deprem bölgesi başta olmak üzere 10 bin yeni akıllı ve yeşil imalat hanenin inşasını ve tahsisini gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.
"DEPREMİN YARALARINI SARACAĞIZ"
Yılmaz, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Yılmaz, esnaf ve sanatkarlarla çok güzel bir toplantı yaptıklarını belirterek, ''Birçok arkadaşımız söz alıp önerilerini, eleştirilerini paylaştı. Esnaf ve sanatkarımız sadece ekonomik bir aktör değil, aynı zamanda bizim sosyal bünyemizin, medeniyetimizin, kültürümüzün taşıyıcısı. Biz esnafımızı çok değerli görüyoruz. Cumhurbaşkanımız da her fırsatta esnafın, sanatkarın yanında olduğunu gösteriyor hem sözleriyle hem aldığı kararlarla, politikalarla. Orta Vadeli Programımızda da bu anlamda önemli bir çerçeve şekillendirdik. O sürece de sağ olsun TESK ve diğer iş dünyası temsilcilerimiz çok önemli katkıda bulundular. Hep birlikte bir taraftan depremin yaralarını saracağız, diğer taraftan fiyat istikrarımızı sağlayacağız. Büyümemizi, istihdamımızı devam ettirerek kalıcı bir şekilde sosyal refahımızı artırmaya devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.
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