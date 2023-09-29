Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Fiyat istikrarını sağlayacağız

"TOKİ'NİN İMKANLARINI KULLANDIRIYORUZ"

Yılmaz, esnaf ve sanatkara yönelik küçük sanayi siteleri yapımında TOKİ imkanlarını kullandırmaya başladıklarını bildirerek, "Şu ana kadar 6 ilimizde esnafımız için 4 bin 120 iş yeri inşa ettik. Yine 6 ilimizde 6 bin 240 esnafımız için yeni iş yerlerinin inşası hali hazırda devam etmektedir. Bu programlarımız da inşallah ileride meyvelerini vermeye devam edecektir. Önümüzdeki süreçte deprem bölgesi başta olmak üzere 10 bin yeni akıllı ve yeşil imalat hanenin inşasını ve tahsisini gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.





"DEPREMİN YARALARINI SARACAĞIZ"

Yılmaz, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yılmaz, esnaf ve sanatkarlarla çok güzel bir toplantı yaptıklarını belirterek, ''Birçok arkadaşımız söz alıp önerilerini, eleştirilerini paylaştı. Esnaf ve sanatkarımız sadece ekonomik bir aktör değil, aynı zamanda bizim sosyal bünyemizin, medeniyetimizin, kültürümüzün taşıyıcısı. Biz esnafımızı çok değerli görüyoruz. Cumhurbaşkanımız da her fırsatta esnafın, sanatkarın yanında olduğunu gösteriyor hem sözleriyle hem aldığı kararlarla, politikalarla. Orta Vadeli Programımızda da bu anlamda önemli bir çerçeve şekillendirdik. O sürece de sağ olsun TESK ve diğer iş dünyası temsilcilerimiz çok önemli katkıda bulundular. Hep birlikte bir taraftan depremin yaralarını saracağız, diğer taraftan fiyat istikrarımızı sağlayacağız. Büyümemizi, istihdamımızı devam ettirerek kalıcı bir şekilde sosyal refahımızı artırmaya devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.