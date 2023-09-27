Bakan Mehmet Şimşek’ten Financial Times'a önemli açıklamalar: Güvenin geri döndüğüne dair güçlü kanıtlar var
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Financial Times'a konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdiği kritik desteklere değinen Bakan Şimşek, "Doğru yoldayız. Güvenin geri döndüğüne dair güçlü kanıtlar var. Ancak sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz" mesajını verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası ilk röportajını Financial Times'a verdi.
Bakan Şimşek, "Ekonomiyi yeniden dengelemek ve iç talebi yumuşatmaya" çalıştığını belirtti.
"SABIRLI OLMALIYIZ"
Bakan Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Ekonomi politikalarına destek belirterek, "Doğru yoldayız. Güvenin geri döndüğüne dair güçlü kanıtlar var. Ancak sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz" cümlesini kurdu.
Gelecek yılın ortalarına kadar enflasyonun "geçiş sürecinde" olacağını söyleyen Şimşek, miktarsal sıkılaştırma tedbirleriyle birlikte finansal koşulların TCMB politika faizinin işaret ettiğinden daha fazla sıkı olduğunu belirtti.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN "GÜVEN" MESAJI
Bakan Şimşek, tüketicilere ve işletmelere verilen kredilerdeki artışın yanı sıra petrol ve KDV vergilerindeki artışları yavaşlatmayı amaçlayan bir dizi tedbirin alındığına da dikkat çekti.
Şimşek, "Enflasyon beklentilerini sıfırlamak için güvene ihtiyacınız var" mesajını verdi.
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