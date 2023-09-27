Bakan Mehmet Şimşek’ten Financial Times’a önemli açıklamalar: Güvenin geri döndüğüne dair güçlü kanıtlar var

Bakan Şimşek, "Ekonomiyi yeniden dengelemek ve iç talebi yumuşatmaya" çalıştığını belirtti.

"SABIRLI OLMALIYIZ"

Bakan Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Ekonomi politikalarına destek belirterek, "Doğru yoldayız. Güvenin geri döndüğüne dair güçlü kanıtlar var. Ancak sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz" cümlesini kurdu.