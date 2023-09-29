Bakan Mehmet Şimşek 3 ülkede yatırımcı turuna çıkıyor

Bakanlığın takvimine göre Bakan Şimşek, 4-5 Ekim'de ilk olarak Londra'da yatırımcı toplantısına katılacak.

ABD'deki Citibank ve BofA'nın düzenlediği toplantının ardından Bakan Mehmet Şimşek'in durağı 11-14 Ekim'de IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları olacak.