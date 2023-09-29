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Bakan Mehmet Şimşek 3 ülkede yatırımcı turuna çıkıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.09.2023 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
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Bakan Mehmet Şimşek 3 ülkede yatırımcı turuna çıkıyor

Ekonomi alanında kararlı adımlar atan Türkiye yatırım çekmek için hamlelerini sürdürüyor. Son olarak ABD'deki görüşmeleri sonrası kritik neticelere imza atan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekim ayında Londra, Paris ve Marakeş’i ziyaret edecek. Bakan Şimşek'in bu toplantıların ardından ay sonunda ikinci Körfez turunu gerçekleştirmesi de bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcı buluşmaları kapsamında ekim ayında 3 farklı ülkede toplantılara katılacak.

Bakanlığın takvimine göre Bakan Şimşek, 4-5 Ekim'de ilk olarak Londra'da yatırımcı toplantısına katılacak.

ABD'deki Citibank ve BofA'nın düzenlediği toplantının ardından Bakan Mehmet Şimşek'in durağı 11-14 Ekim'de IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları olacak.

Fas'ın Marakeş kentindeki bu toplantıların ardından Bakan Şimşek, Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Ekim'de bir diğer yatırımcı toplantısında konuşacak.

Bakan Şimşek'in bu toplantıların ardından ay sonunda ikinci Körfez turunu gerçekleştirmesi de bekleniyor.

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