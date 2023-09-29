Bakan Mehmet Şimşek 3 ülkede yatırımcı turuna çıkıyor
Ekonomi alanında kararlı adımlar atan Türkiye yatırım çekmek için hamlelerini sürdürüyor. Son olarak ABD'deki görüşmeleri sonrası kritik neticelere imza atan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekim ayında Londra, Paris ve Marakeş’i ziyaret edecek. Bakan Şimşek'in bu toplantıların ardından ay sonunda ikinci Körfez turunu gerçekleştirmesi de bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcı buluşmaları kapsamında ekim ayında 3 farklı ülkede toplantılara katılacak.
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