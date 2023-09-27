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Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma işlemlerine onay

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.09.2023 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023
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Son dakika: Rekabet Kurulu’ndan bazı devralma işlemlerine onay

Son dakika | Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak girişim oluşturulması işlemlerine onay verdi.

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