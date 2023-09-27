Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye’nin 2023-2024 ekonomik büyüme öngörüsünü açıkladı

Raporda, beklenen büyüme performansına karşı kısa vadeli dış borcun 200 milyar doları aşması ve cari açığın 60 milyar dolar seviyesinde seyretmesi nedeniyle dış finansman dengesizliklerinin devam ettiği kaydedilirken, döviz rezervlerinin arttığı ancak mütevazı kalmaya devam ettiği ifade edildi.