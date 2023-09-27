Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye'nin 2023-2024 ekonomik büyüme öngörüsünü açıkladı
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ekonomisi için 2023'e yönelik büyüme öngörüsünü yüzde 3,5'e yükseltti. Diğer yandan banka ekonomistleri, Türkiye'nin son yıllarda güçlü bir büyüme performansı sergilediğini açıkladı. Peki, EBRD'nin Türkiye için 2024 büyüme oranı ne? İşte detaylar...
EBRD'nin Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, Bankanın Türkiye dahil faaliyet gösterdiği bölgelerde bu yıl büyümenin ortalama yüzde 2,4'e düşeceği öngörüldü.
Bankanın Türk ekonomisi için mayısta bu yıla ilişkin açıkladığı yüzde 2,5'lik büyüme tahmini ise yüzde 3,5'e yükseltildi.
TÜRKİYE İÇİN 2024 EKONOMİK BÜYÜME TAHMİNİ
Yukarı yönlü revizyonun, seçim öncesi mali canlanmanın etkisiyle yılın ilk yarısındaki güçlü büyümeyi yansıttığı aktarılan raporda, Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3 büyüyeceği öngörüldü.
Raporda, beklenen büyüme performansına karşı kısa vadeli dış borcun 200 milyar doları aşması ve cari açığın 60 milyar dolar seviyesinde seyretmesi nedeniyle dış finansman dengesizliklerinin devam ettiği kaydedilirken, döviz rezervlerinin arttığı ancak mütevazı kalmaya devam ettiği ifade edildi.
Ortodoks ekonomi politikalarına geri dönüşün olumlu bir sinyal olarak görüldüğü raporda, Mart 2024'teki yerel seçimlerin önemli bir etken olacağı belirtildi.
GÜÇLÜ BÜYÜME PERFORMANSI
EBRD ekonomistleri, Türkiye'nin son yıllarda nispeten güçlü bir büyüme performansı sergilediğini ancak yavaşlama görüldüğünü ifade ederken, raporda Türkiye ekonomisinin büyümesinin 2023'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 5,6'dan yüzde 3,9'a gerilediği kaydedildi.
ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRÜ
EBRD'nin Türkiye'deki yatırımları, büyük bölümü özel sektörde olmak üzere, 18 milyar euro seviyesinde bulunuyor.
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