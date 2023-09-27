Son dakika | Borsa İstanbul'da düşüş: 40 hisse yükseldi! 59 hisse değer kaybetti
SON DAKİKA | Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,42 azalışla 8.207,66 puana geriledi. Öte taraftan döviz piyasalarında İstanbul serbest piyasada dolar 27,3010 liradan, euro ise 28,8290 liradan işlem gördü.
SON DAKİKA EKONOMİ HABERİ! Borsada endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,60 puan değer kaybetti.
Dün 8.242,26 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 32,88 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 8.275,14 puandan başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.203,46, en yüksek ise 8.298,65 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,37 ve hizmetler endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,82 ve sanayi endeks yüzde 1,15 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükselirken, 59'u değer kaybetti.
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Sasa Polyester, Kontrolmatik Teknoloji ve Girişim Elektrik Sanayi oldu.
ALTININ ONSU 1.896 DOLAR SEVİYESİNDE
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 22,30, bileşik getirisi yüzde 23,54 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0560, sterlin/dolar paritesi 1,2150 ve dolar/yen paritesi 149,2 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 27,3010 liradan, euro 28,8290 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.896 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 93,6 dolardan işlem görüyor.
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