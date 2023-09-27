Son dakika | Borsa İstanbul’da düşüş: 40 hisse yükseldi! 59 hisse değer kaybetti

Dün 8.242,26 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 32,88 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 8.275,14 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.203,46, en yüksek ise 8.298,65 puanı gördü.