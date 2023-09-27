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Ekonomi Koordinasyon Kurulu bir kez daha bir araya geliyor! Masada neler var?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.09.2023
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu bir kez daha bir araya geliyor! Masada neler var?

Son dakika haberi | Ekonomi Koordinasyon Kurulu, yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz liderliğinde bir kez daha bir araya gelecek. Toplantıda yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması, dijital para çalışmaları, yatırım taahhütlü avans kredileri gibi konular masaya yatırılacak.

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