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Kalyon Holding'te Lütfi Elvan ve Mustafa Koçar'a üst düzey görevler

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.09.2023
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Kalyon Holding’te Lütfi Elvan ve Mustafa Koçar’a üst düzey görevler

Türkiye'nin en büyük kuruluşlarından olan ve yaklaşık 80 yıldır faaliyette olduğu sektörlerle Türkiye ekonomisine katkıda bulunan Kalyon Holding'te yeni görevlendirmeler yapıldı. Buna göre Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Lütfi Elvan getirilirken, CEO'luk görevine ise Mustafa Koçar getirildi.

Yaklaşık 80 yıldır, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına sürdürülebilir değer katma amacıyla pek çok farklı sektörde faaliyetlerini sürdüren Kalyon Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini, kamuda ve ekonomi yönetiminde önemli görevlerde bulunmuş Lütfi Elvan üstlendi. 2019 yılından bu yana Holding bünyesinde bulunan Mustafa Koçar da CEO'luk görevine atandı.

Lütfi Elvan'ın uzun yıllara dayalı yönetimsel tecrübe ve birikimlerinden en üst düzeyde faydalanmayı hedefleyen Kalyon Holding; 2019 yılından bu yana Strateji ve Finansal İlişkiler Grup Başkanı görevini başarıyla yürüten Mustafa Koçar'ın da CEO'luk görevine atanmasıyla birlikte, geçtiğimiz yıl hız verdiği kurumsallaşma yönündeki adımlarına yenilerini eklemiş oldu.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu bünyesinde üstlendiği görev ile ilgili açıklamada bulunan Lütfi Elvan; "Yaklaşık 37 yıl kamuda milletimize hizmet etmek bizlere nasip oldu. Uzmanlık görevimden başlayarak bulunduğum her görev ve makamda devletimizin ve ülkemizin kalkınması için, ilke ve değerlerimizden taviz vermeden görevimizi lâyıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Edindiğimiz tecrübeyi bu sefer özel sektörde, ilkelerimize sadık kalarak, yine ülkemizin gelişmesine katkı sunmak için kullanacağız. Enerjiden inşaata, ulaşımdan altyapıya kadar pek çok sektörde sürdürdüğü faaliyetleri ile Türkiye'nin kalkınma ve büyümesine önemli katkılarda bulunan Kalyon Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini yürütecek olmaktan memnuniyet duyuyorum. Gerek eğitim hayatım gerek kamudaki çalışmalarım süresince edindiğim bilgi ve deneyimi özel sektöre taşıyarak; Holding'in bugüne kadar ülkemize sunduğu değeri daha da artırmasına katkı sunmayı amaçlıyorum" dedi.

Kalyon Holding'in CEO'luk görevine atanan Mustafa Koçar da Kalyon ailesine katıldığı 2019 yılından bugüne kadar Holding'i faaliyet gösterdiği her alanda daha da yukarılara taşıyacak stratejileri oluşturmak ve yürütmek için çalıştığını dile getirerek; "Holdingimiz, Türkiye için üretmeye, yatırım yapmaya, istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Artık önümüze, ülkemize sağladığımız değeri küresel boyutta açılımlar ile büyütme, güçlendirme hedefi koyduğumuz bir noktadayız. Sadece ülkemiz sınırlarında değil, uluslararası alanda da başarılarıyla adından söz ettiren Kalyon Holding'in CEO'luk görevine atanmak, benim için büyük bir gurur vesilesi olduğu kadar çok da büyük bir sorumluluk" şeklinde konuştu.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ise konu ile ilgili şunları söyledi: "Devlet Planlama Teşkilatı'ndaki kariyerinin ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Kalkınma Bakanlığı, TBMM Bütçe ve Planlama Komisyonu Başkanlığı ve son olarak da Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerinde bulunmuş böylesine kıymetli ve başarılı bir ismin ailemize katılmasından dolayı son derece memnunum. Sayın Lütfi Elvan'ın, kendisini bugünlere taşıyan güçlü çalışma prensiplerinin rehberliğinde, Kalyon Holding'in ulusal ve uluslararası çapta belirlediği kurumsal stratejilerine çok değerli bir vizyon katacağına yürekten inanıyorum. Diğer yandan; son dört yıldır Strateji ve Finansal İlişkiler Grup Başkanı olarak kurumumuzda çok başarılı işlere imza atan Sayın Mustafa Koçar'ın da yeni görevini tebrik ediyor; muvaffakiyetinin devamını diliyorum."

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