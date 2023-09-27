Kalyon Holding’te Lütfi Elvan ve Mustafa Koçar’a üst düzey görevler

Yaklaşık 80 yıldır, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına sürdürülebilir değer katma amacıyla pek çok farklı sektörde faaliyetlerini sürdüren Kalyon Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini, kamuda ve ekonomi yönetiminde önemli görevlerde bulunmuş Lütfi Elvan üstlendi. 2019 yılından bu yana Holding bünyesinde bulunan Mustafa Koçar da CEO'luk görevine atandı.

Lütfi Elvan'ın uzun yıllara dayalı yönetimsel tecrübe ve birikimlerinden en üst düzeyde faydalanmayı hedefleyen Kalyon Holding; 2019 yılından bu yana Strateji ve Finansal İlişkiler Grup Başkanı görevini başarıyla yürüten Mustafa Koçar'ın da CEO'luk görevine atanmasıyla birlikte, geçtiğimiz yıl hız verdiği kurumsallaşma yönündeki adımlarına yenilerini eklemiş oldu.