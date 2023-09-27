Bakan Alparslan Bayraktar Akkuyu NGS'de incelemelerde bulundu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev ile birlikte, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat alanında incelemelerde bulundu, çalışmaların geldiği aşamalar hakkında bilgi aldı.
Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Bakan Bayraktar saha içerisinde incelemelerde bulunduktan sonra sahada görev yapacak mühendislerin eğitiminde kullanılacak simülasyon merkezini de ziyaret ederek, inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ziyarete ilişkin açıklama yapan Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin enerji arz güvenliği için stratejik bir adım olan Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak. Böylelikle her yıl 35 milyon ton karbon emisyonu salınımından kaçınmış olacağız" dedi.
Programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan ve Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Arıkan da iştirak etti.
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