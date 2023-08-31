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Akkuyu Nükler Güç Santrali’nde sona doğru! Depreme dayanıklılık konusunda kritik adım

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 31.08.2023
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Akkuyu Nükler Güç Santrali’nde sona doğru! Depreme dayanıklılık konusunda kritik adım

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükler Güç Santrali’nde, 4 ünitede de çalışmalar kesintisiz sürerken, depreme dayanıklılık için adımlar atılıyor. 296 Türk Akkuyu’da çalışmaya başlarken, yapı malzemelerinin çoğu da Türk üretimi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat Müdür Yardımcısı Dmitry Romanets, Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinde gelinen son durumu anlattı. İlk güç ünitesinde genel inşaat çalışmalarının tamamlanmasına yaklaştıklarını ve yılsonuna kadar devreye alma operasyonları aşamasına geçmeyi planladıklarını anlatan Romanets, "Ayrıca birinci ünitenin reaktör bölmesinde koruma kabının ön germe sisteminin kurulumu devam ediyor. Bu deprem de dahil olmak üzere yapıya ilave dayanıklılık kazandıracak" dedi.


Romanets, Akkuyu NGS'de devam eden çalışmalara yönelik bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu. Romanets, eşzamanlı olarak dört güç ünitesinde de kesintisiz çalışmayı sürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:


"İlk güç ünitesinde genel inşaat çalışmalarının tamamlanmasına yaklaştığımızı ve yıl sonuna kadar devreye alma operasyonları aşamasına geçmeyi planladığımızı belirtmeliyim. Bu yıl ikinci ünitede buhar jeneratörleri, sirkülasyon pompaları ve reaktör binasının diğer ekipmanları gibi ana işletme ekipmanlarının montajına başlayacağız. Üçüncü ünitede ise reaktör binasının çevre duvarları ve muhafaza alanının yanı sıra ana binaların dış ve iç duvarlarının inşaatına devam ediyoruz. Dördüncü ünitede reaktör bölmesinin temel döşemesinin betonlanmasını tamamladık, nükleer ve türbin adalarının binaları için prefabrik yapıları inşa ediyoruz. Bu yıl bir kor tutucu monte etmeyi ve reaktör binası korumasının ilk kademesini kurmayı planlıyoruz."



DEPREME DAYANIKLI

Projenin bu yılki en önemli başarısının ilk parti nükleer yakıtın teslim edilmesi olduğunu anlatan Romanets, Türkiye'nin Rosatom'un desteğiyle nükleer enerjiye sahip bir ülke haline geldiğini ifade etti.

Romanets, "Bu yıl reaktör binasının kutup vincinin yanı sıra türbin odası köprü vincini de devreye alınmasına hazırlanıyoruz. Ayrıca birinci ünitenin reaktör bölmesinde koruma kabının ön germe sisteminin kurulumu devam ediyor. Bunlar, deprem de dahil olmak üzere yapıya ilave dayanıklılık kazandıran, yapının stabilitesini artıran, beton bir kabuğun içine gerilmiş metal kablolardır" dedi.



296 TÜRK GÖREV YAPIYOR

Sahada Rus uzmanların yanı sıra Türk uzmanların da büyük bir rol oynadığını belirten Romanets, bugüne kadar 296 Türk vatandaşının eğitimlerini tamamlayarak Akkuyu'da çalışmaya başladığını anlattı.

Şu anda 26 Türk öğrencinin, Akkuyu NGS'ye uzman yetiştirme hedef programı kapsamında Rusya'da eğitimlerine devam ettiğini kaydeden Romanets, "Yüksek öğrenimin yanı sıra mesleki eğitim konusunda da en az 350 Türk uzmanı yetiştirmek gibi bir görevimiz var" dedi.



TÜRK ŞİRKETLER İNŞAATIN BAŞINDA

Romanets, sahada Türk şirketlerin yürüttüğü işler hakkında ise şunları söyledi: "Akkuyu NGS inşaat projesinde yaklaşık yarısı Türk olmak üzere 400'e yakın şirket yer alıyor. Türk şirketleri, projenin ihtiyaçlarına yönelik malzeme, ekipman ve hizmet tedarik eder, çeşitli inşaat ve montaj işleri yapar, ekipmanların sahada taşınmasını sağlar. İnşaat tesislerindeki yapı malzemelerinin çoğu Türk üretimidir."



EN TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI ARASINDA YER ALIYOR

Romanets, nükleer enerjinin en temiz enerji kaynaklarından birisi olduğunu belirterek, "Nükleer santrallerin işletilmesi neredeyse hiç karbondioksit emisyonuna neden olmaz. Nükleer enerji şu anda dünyanın en önemli düşük karbonlu enerji kaynağıdır; nükleer güç santralleri dünya elektrik üretiminin yüzde 16'sından fazlasını oluşturmaktadır. Bu anlamda nükleer enerjinin yoğun bir şekilde geliştirilmesi, küresel ısınmayla mücadelenin araçlarından biri olarak değerlendirilebilir" diye konuştu.

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