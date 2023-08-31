Akkuyu Nükler Güç Santrali’nde sona doğru! Depreme dayanıklılık konusunda kritik adım



"İlk güç ünitesinde genel inşaat çalışmalarının tamamlanmasına yaklaştığımızı ve yıl sonuna kadar devreye alma operasyonları aşamasına geçmeyi planladığımızı belirtmeliyim. Bu yıl ikinci ünitede buhar jeneratörleri, sirkülasyon pompaları ve reaktör binasının diğer ekipmanları gibi ana işletme ekipmanlarının montajına başlayacağız. Üçüncü ünitede ise reaktör binasının çevre duvarları ve muhafaza alanının yanı sıra ana binaların dış ve iç duvarlarının inşaatına devam ediyoruz. Dördüncü ünitede reaktör bölmesinin temel döşemesinin betonlanmasını tamamladık, nükleer ve türbin adalarının binaları için prefabrik yapıları inşa ediyoruz. Bu yıl bir kor tutucu monte etmeyi ve reaktör binası korumasının ilk kademesini kurmayı planlıyoruz."