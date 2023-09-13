Akkuyu NGS’de yeni aşama!

"Türbin ünitesinin altındaki temel, türbinin çalışması sırasında oluşan yükleri eşit şekilde dağıtma kapasitesine sahip kompleks inşaat yapısıdır. Akkuyu NGS inşaatçılarına, temel plakanın inşası sırasındaki koordineli çalışması için teşekkür ederim. Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin inşasında kullanılan tüm teknolojik çözümler gibi ikinci güç ünitesinin türbin tesisinin temel plakasına beton dökme işlemi de UAEA güvenlik standartlarına, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatının hükümlerine ve küresel nükleer topluluğunun modern gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştiriliyor."

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