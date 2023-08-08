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Akkuyu NGS inşaatında yeni gelişme! 4'üncü ünitenin temel döşeme betonlanması tamamlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.08.2023
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Akkuyu NGS inşaatında yeni gelişme! 4’üncü ünitenin temel döşeme betonlanması tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4’üncü ünitesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Reaktör binasının temel döşemesinin betonlanma işlemi tamamlandı. İnşaat için büyük bir önem taşıyan bu gelişme kor tutucunun yer alacağı reaktör şaft duvarlarının inşasına olanak sağlayacak.

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