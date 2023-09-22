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Merkez Bankası faizi artırdı: Altında fiyat ne olacak? Altın alınmalı mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.09.2023
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Merkez Bankası faizi artırdı: Altında fiyat ne olacak? Altın alınmalı mı?

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizini beklentilere paralel 5 puan artırarak yüzde 30'a çıkardı. Peki Merkez Bankası'nın kararı sonrası altın fiyatları nasıl seyredecek? Detayları A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, konuğu İslam Memiş'e sordu.

Merkez bankası faiz kararını açıkladı. Açıklamanın ardından vatandaşların gözü altın fiyatlarına çevrildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu İslam Memiş, altın fiyatları hakkında tahminlerini de açıkladı.
İşte Memiş'in açıklamaları:

"Yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Amerika Merkez Bankası ile Türkiye Merkez Bankası, piyasaları şaşırtmadı. Fed faizleri pas geçti, Merkez Bankası 500 paz puanlık faiz artırımı yaptı, haftayı da böyle kapattı.

Merkez bankalarının faiz kararları sonrası altın fiyatlarında bir dalgalanma gördük. Ancak haftayı yine toparlanmasıyla tamamlıyor. Trend yukarı yönlü bu da düşüşlerin kalıcı olmayacağına yönelik. Altın alımı yapacak olan vatandaşlarımızın 1700 lira seviyesi altın çok da beklemesin."

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