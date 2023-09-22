Merkez Bankası faizi artırdı: Altında fiyat ne olacak? Altın alınmalı mı?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizini beklentilere paralel 5 puan artırarak yüzde 30'a çıkardı. Peki Merkez Bankası'nın kararı sonrası altın fiyatları nasıl seyredecek? Detayları A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, konuğu İslam Memiş'e sordu.
Merkez bankası faiz kararını açıkladı. Açıklamanın ardından vatandaşların gözü altın fiyatlarına çevrildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu İslam Memiş, altın fiyatları hakkında tahminlerini de açıkladı.
İşte Memiş'in açıklamaları:
"Yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Amerika Merkez Bankası ile Türkiye Merkez Bankası, piyasaları şaşırtmadı. Fed faizleri pas geçti, Merkez Bankası 500 paz puanlık faiz artırımı yaptı, haftayı da böyle kapattı.
Merkez bankalarının faiz kararları sonrası altın fiyatlarında bir dalgalanma gördük. Ancak haftayı yine toparlanmasıyla tamamlıyor. Trend yukarı yönlü bu da düşüşlerin kalıcı olmayacağına yönelik. Altın alımı yapacak olan vatandaşlarımızın 1700 lira seviyesi altın çok da beklemesin."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! T.C kimlik numarasına göre 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...
- Türk mutfağının vazgeçilmezi! Ustasından esnaf lokantası usulü mercimek çorbası tarifi...
- Filenin Sultanları voleybol maçı saat kaçta? 22 Eylül 2023 Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda?
- İOKBS neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı 2023? MEB bursluluk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB duyuru listesi...
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversite açılış tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? 2 Ekim...
- DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS ek tercih ne zaman, nereden, nasıl yapılacak?
- PYBS sınav sonuçları meb.gov.tr öğrenme sayfası! T.C. ile bursluluk sınav sonucu sorgulama! 5,6,7,9,10. sınıflar...
- KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak? 2023-2024 GSB KYK yurtları açılış tarihi belli oldu mu?
- Emekliye 5.000 TL bayram ikramiyesi yatacak mı? Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi var mı, yok mu?
- Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda 2024? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Dini günler takvimi 2024!
- Canan Karatay en sağlıklı domatesi açıkladı! Konserve yapacaklar dikkat! Eğer bu şekilde görünüyorsa...
- CUMA HUTBESİ OKU 22 EYLÜL 2023 | Diyanet Cuma Hutbesi konusu tam metin PDF! diyanet.gov.tr