Merkez Bankası faizi artırdı: Altında fiyat ne olacak? Altın alınmalı mı?

Merkez bankalarının faiz kararları sonrası altın fiyatlarında bir dalgalanma gördük. Ancak haftayı yine toparlanmasıyla tamamlıyor. Trend yukarı yönlü bu da düşüşlerin kalıcı olmayacağına yönelik. Altın alımı yapacak olan vatandaşlarımızın 1700 lira seviyesi altın çok da beklemesin."

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