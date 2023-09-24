"Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Eylül ayı enflasyon oranları belli oldu mu, açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararı ardından gözler ekonomi gündemini hareketlendirecek olan bir diğer veriye çevrildi. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte eylül ayı kira artış oranı da belirlenmiş olacak. İşte konu hakkında detaylar...