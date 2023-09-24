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Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Eylül ayı enflasyon oranları belli oldu mu, açıklandı mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.09.2023
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Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Eylül ayı enflasyon oranları belli oldu mu, açıklandı mı?

"Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ayın son günlerinde enflasyon verilerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Eylül ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. İşte konu hakkında dataylar...

"Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Eylül ayı enflasyon oranları belli oldu mu, açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararı ardından gözler ekonomi gündemini hareketlendirecek olan bir diğer veriye çevrildi. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte eylül ayı kira artış oranı da belirlenmiş olacak. İşte konu hakkında detaylar...

EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Eylül ayı enflasyon oranlarının da 3 Ekim Salı günü açıklanacak.

Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ağustosta TÜFE yüzde 9,09 arttı, yıllık bazda yüzde 58,94'e çıktı.

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