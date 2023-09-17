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Kıdem tazminatına devlet garantisi! Fonda biriken paraya üçlü katkı! İşte detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.09.2023
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Kıdem tazminatına devlet garantisi! Fonda biriken paraya üçlü katkı! İşte detaylar...

Kıdem tazminatı ile ilgili uygulanacak yeni sistem ile birlikte çalışanların birikimleri de fonda toplanacak. Fonda toplanan paraya devlet garantisi olacak. Ayrıca fondaki paralara üçlü katkı olacak. İşte yeni sistemin detayları...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çalışanların merak ettiği kıdem tazminatı konusuna da değinen Yılmaz, "Maalesef çok ciddi problemler de var. Ödenmeme meseleleri var. Başka sıkıntılar var. Oluşturduğu bir belirsizlik var." dedi.



Kıdem tazminatını çözmek için tüm paydaşlarla istişare edileceğini belirten Yılmaz, "Burada hükümetlerimizin yaklaşımı şu. İşçi kesiminin temsilcileriyle, istişare içinde bu işi sonuçlandırmak. Yani tek yanlı bir çözüm dayatmak değil. Çözülmesi gereken bir mesele mi? Evet öyle. Ama bunu istişarelerle, işçi ve işveren dengesi içinde ve özellikle işçi kesiminin temsilcileri, sendikalarla istişare içinde bu konuya yaklaşmak. Kıdem tazminatında maalesef çok ciddi problemler de var.



Ödenmeme meseleleri var. Başka sıkıntılar var. Oluşturduğu bir belirsizlik var. Özellikle iş dünyası firmaları üzerinde. Dolayısıyla bir dönem bir fon oluşturup bununla bu problemi çözme gibi bir yaklaşım vardı. Dolayısıyla bunlar önümüzdeki dönemde yine Türkiye'nin gündemde olan konuları olacak." diye konuştu.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
Daha önce de gündeme gelen kıdem tazminatı fonu her ay işverenin yapacağı katkı ile oluşturuluyor. Eğer emeklilik sistemi ile birleştirilirse bu kez işverenle birlikte işçinin katkısı ve devlet desteği de oluyor. Fonda biriken para işçinin kontrolünde oluyor ve eğer iş değiştirirse kendisiyle birlikte birikimini de taşıyor. Dolayısıyla kıdem tazminatı alamama gibi bir durum ortaya çıkmıyor. Fona her ay para yatıran işveren açısından da maliyet aylara bölünmüş oluyor ve kaynak ayırmadığı tazminat ödemeleri için zora düşmüyor.



KAZANILMIŞ HAKLAR DURUYOR
Mevcut sistemde her yıl için bir brüt maaş olan kıdem tazminatı aylık ücretin yüzde 8.33'üne denk geliyor. Bu oran ile mevcut durum korunmuş oluyor. Şu anda çalışanlar ve birikmiş tazminatı olanların kazanılmış hakları ise korunuyor. Kendilerine iki tercih sunuluyor. İsteyen mevcut durumla devam ederken isteyen birikmiş tazminatını fona taşıyabiliyor.



KISMİ ÇEKME İMKANI VAR
Kıdem tazminatı ve emeklilik fonunda biriken para işten ayrılırken ve emeklilikte çekilebiliyor. Ancak bazı istisnai durumlarda kısmi çekme imkanı da veriliyor. Buna göre evlilik, ev alma ve sağlık sorunları gibi durumlarda paranın yüzde 20'lik kısmını çekmek mümkün olabiliyor.

EMEKLİLER İÇİN ÇALIŞMA VAR
Yılmaz emekli maaşlarıyla ilgili de şunları söyledi: "Emekliler için ne yapabiliriz, diye alternatiflere bakılıyor. 16 milyon emekli var. En küçük bir şeyin büyük etkiler oluştuğu bir alan. Çok dikkatli konuşmak gerekiyor. Maliyetleri iyi planlamak gerekiyor. Biz şartlarımızı sonuna kadar zorlayarak emeklimizin, çalışanlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz."



GELİRE GÖRE VERGİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'de herkesin vergi reformu yapılması konusunda uzlaşı içinde olduğunu belirterek, "Dolaylı vergilerin payı çok yüksek. Doğrudan vergiler nispeten düşük. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde oransal olarak doğrudan vergilerin payının artmasının gerektiğine sosyal adalet açısından artması gerektiğine inanıyorum. Gelir düzeyi ne olursa olsun herkesten aynı vergiyi almak değil" dedi.

İŞÇİ İŞVEREN ARASINDA SORUN
Kıdem tazminatı Türkiye'de işçi ve işveren arasında önemli bir sorun. Birçok çalışan kıdem tazminatını alamıyor. İşverenler de bunun için bir kaynak ayırmadığı için başta küçük işletmeler tazminat ödemekte zorlanıyor. Yasalarımıza göre tazminat almak da kolay değil. Aynı işyerinde en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Ayrıca kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılma şartı var. Bazı istisnalar bulunsa da istifa eden tazminat alamıyor.

MEMURLARA ENFLASYON FARKI
Kimseyi enflasyona ezdirmediklerini belirten Yılmaz, "Yıl ortasında enflasyon neyse o fark verilecek. Memurla ilgili bu yılın enflasyon farkı olacak. Seyyanen artış yaptığımız için. Dolayısıyla gelecek yılın artışı daha yüksek olacak. Enflasyondaki yeni tahminlerimiz ışığında baktığımızda memura önemli bir artış olacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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