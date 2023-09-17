Kıdem tazminatına devlet garantisi! Fonda biriken paraya üçlü katkı! İşte detaylar...

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Daha önce de gündeme gelen kıdem tazminatı fonu her ay işverenin yapacağı katkı ile oluşturuluyor. Eğer emeklilik sistemi ile birleştirilirse bu kez işverenle birlikte işçinin katkısı ve devlet desteği de oluyor. Fonda biriken para işçinin kontrolünde oluyor ve eğer iş değiştirirse kendisiyle birlikte birikimini de taşıyor. Dolayısıyla kıdem tazminatı alamama gibi bir durum ortaya çıkmıyor. Fona her ay para yatıran işveren açısından da maliyet aylara bölünmüş oluyor ve kaynak ayırmadığı tazminat ödemeleri için zora düşmüyor.