"Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak 2023? Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı, 2023-2024 eğitim yılının hemen öncesinde gündem oldu. Son olarak Kabine Toplantısı'nda ele alınan konunun bu ay içinde netlik kazanması bekleniyor. Yüz binlerce öğrenci ise söz konusu indirimin kapsamını ve son gelişmeleri öğrenmek istiyor. İşte konu hakkında açıklamalar...