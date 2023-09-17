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Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak 2023? Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.09.2023
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Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak 2023? Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı?

"Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı, 2023-2024 eğitim yılının hemen öncesinde gündem oldu. Son olarak Kabine Toplantısı'nda ele alınan konunun bu ay içinde netlik kazanması bekleniyor. Yüz binlerce öğrenci ise söz konusu indirimin kapsamını ve son gelişmeleri öğrenmek istiyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak 2023? Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı, 2023-2024 eğitim yılının hemen öncesinde gündem oldu. Son olarak Kabine Toplantısı'nda ele alınan konunun bu ay içinde netlik kazanması bekleniyor. Yüz binlerce öğrenci ise söz konusu indirimin kapsamını ve son gelişmeleri öğrenmek istiyor. İşte konu hakkında açıklamalar...

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bir süredir gündemde olan vergisiz cep telefonu satışına da değinen Erdoğan, bir sonraki Kabine Toplantısı'nda uygulamanın ayrıntılarını paylaşacağını söyledi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Şimşek, bu konuda bir çalışma olduğunu ancak detay paylaşamayacağını söyledi.

Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi. Bakan Şimşek, çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını vurguladı.

VERGİSİZ TELEFON SATIŞINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Kampanyadan yüksekokul ve açık öğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak.

HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK?

Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak.

Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAR?

Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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