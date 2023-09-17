Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak 2023? Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı?
"Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı, 2023-2024 eğitim yılının hemen öncesinde gündem oldu. Son olarak Kabine Toplantısı'nda ele alınan konunun bu ay içinde netlik kazanması bekleniyor. Yüz binlerce öğrenci ise söz konusu indirimin kapsamını ve son gelişmeleri öğrenmek istiyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak 2023? Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı, 2023-2024 eğitim yılının hemen öncesinde gündem oldu. Son olarak Kabine Toplantısı'nda ele alınan konunun bu ay içinde netlik kazanması bekleniyor. Yüz binlerce öğrenci ise söz konusu indirimin kapsamını ve son gelişmeleri öğrenmek istiyor. İşte konu hakkında açıklamalar...
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Bir süredir gündemde olan vergisiz cep telefonu satışına da değinen Erdoğan, bir sonraki Kabine Toplantısı'nda uygulamanın ayrıntılarını paylaşacağını söyledi.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Şimşek, bu konuda bir çalışma olduğunu ancak detay paylaşamayacağını söyledi.
Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi. Bakan Şimşek, çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını vurguladı.
VERGİSİZ TELEFON SATIŞINDAN KİMLER YARARLANACAK?
Kampanyadan yüksekokul ve açık öğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak.
HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK?
Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak.
Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.
VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAR?
Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak 2023? Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı?
- Emekliye ek zam + ikramiye torbadan çıktı! 15,5 milyon SSK - Bağkur, Tarım emeklisinin yüzü gülecek! 7.500, 8.000, 9.000 TL alana yeni maaş...
- DGS üniversite kayıtları nereden, nasıl yapılır? DGS üniversite kayıtları kaç gün sürecek 2023?
- Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?
- Günde bir bardak tüketerek unutkanlık sorunundan kurtulun! Ender Saraç'tan hafıza sorunu ortadan kaldıracak formül
- İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 64 bin personel ve işçi alımı yapılacak! İŞKUR 2023 Eylül ayı ilanları başvuru ekranı ve şekli
- Daha önce duymadığınız 50 Türkçe kelime! Hissikablelvuku, Merdümgiriz, Safderun sözcük anlamı...
- ŞOK hafta sonu indirim kataloğu belli oldu! Kış hazırlığı için salçalık domates, biber, kavanoz ve turşu yapım malzemeleri indirimli fiyattan ŞOK’ta
- Bursluluk sınav sonuçları sorgulama sayfası! İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
- Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2023-2024 Yeni öğretmen atamaları nasıl olacak? Son dakika MEB mülakat açıklaması!
- 15 Eylül 2023 Cuma Reyting sonuçları! Dün akşamın reyting birincisi belli oldu! Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, MasterChef...
- Polis Akademisi 500 öğrenci alımı ne zaman 2023? 6. dönem EGM PAEM başvuru tarihi ve şartları...