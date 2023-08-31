Yaşlılık maaşı kaç TL oldu? 2024-25 Toplu Sözleşme zammıyla 65 YAŞ AYLIĞI arttı mı?

YAŞLILIK MAAŞI HANGİ AYLARDA YATIYOR?

Engelli ve yaşlı maaşı/aylığı alan vatandaşlar ödemelerinin doğum yılının son rakamına göre alıyor. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar ayın 5'inde 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde 3 ve 8 olanlar 8'inde 4 ve 9 olanlar ise 9'unda ödemelerini alıyor. Yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığı ödemeleri bir yılda Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayında olmak üzere üçer aylık dönemler halinde hesaplara yatırılmaktadır. Yaşlılık maaşı ödemeleri her ay yapılmaz.