Yaşlılık maaşı kaç TL oldu? 2024-25 Toplu Sözleşme zammıyla 65 YAŞ AYLIĞI arttı mı?
Toplu sözleşme zammı bekleyen 6 milyondan fazla memur ve emekli, bu önemli kararın açıklanmasını heyecanla bekliyor. Bu karar, sadece memur ve emekli kesimini değil, aynı zamanda 2,4 milyonu aşkın vatandaşın 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı gibi maaşlarını da etkileyecek. İşte detayları...
Toplu sözleşme zamm kararın açıklanması, çalışanlar için önemli bir mihenk taşı niteliğinde. Ancak bu karar, sadece memur ve emekli kesimini değil, aynı zamanda toplamda 2,4 milyonu aşkın vatandaşın 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı gibi temel maaşlarını da etkileyecek. İşte yaşlılık aynlığına ilişkin merak edilen detaylar...
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İLE 65 YAŞ AYLIĞI ARTACAK MI?
Konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.
65 YAŞ AYLIĞI VE ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını belirtti. Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre:
"Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'den 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.594 TL'den 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2.392 TL'den 2.811 TL'ye yükseldi.
Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1.594 TL'den 1.874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3.445 TL'den 4.050 TL'ye, orta silikozis aylığı 3.938TL'den 4.629 TL'ye, ağır silikozis aylığı ise 4.388 TL'den 5.158 TL'ye çıktı.
YAŞLILIK MAAŞI HANGİ AYLARDA YATIYOR?
Engelli ve yaşlı maaşı/aylığı alan vatandaşlar ödemelerinin doğum yılının son rakamına göre alıyor. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar ayın 5'inde 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde 3 ve 8 olanlar 8'inde 4 ve 9 olanlar ise 9'unda ödemelerini alıyor. Yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığı ödemeleri bir yılda Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayında olmak üzere üçer aylık dönemler halinde hesaplara yatırılmaktadır. Yaşlılık maaşı ödemeleri her ay yapılmaz.
YAŞLILIK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?
-65 yaşını doldurmuş olan,
-Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,
-Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,
-2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.
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