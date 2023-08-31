23 bin TL’ye yükseldi! EYT’liler ve çalışanlar zamlı rakam üzerinden alacak! 2023 Temmuz ayı zamlı kıdem tazminatı tavanı
EYT ve çalışanların oldukça yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı Temmuz ayında memur maaşına uygulanan zamla birlikte yüksel. 2023 Ocak ayında 19 bin 982 TL olan kıdem tazminatına yüzde 17,55 oranında zam geldi. İşte yeni kıdem tazminatı tavanına ilişkin merak edilen detaylar…
Hem EYT'lileri hem de çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı memur zammına uygulanan zamla birlikte yükseldi. Bilindiği üzere 5 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyonu açıklanmış ve akabinde memur maaşı 17,55 oranında zam yapılacağı açıklanmıştı. Böylece Ocak ve Haziran ayları arasında 19 bin 982 TL olan kıdem tazminatı tavanının ne kadar olacağı da belli olmuştu. Peki Temmuz zammı sonrası yeni kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu? İşte merak edilen sorunun cevabı…
2023 TEMMUZ ZAMMI SONRASI KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?
2023 Temmuz ayında memur maaşına yüzde 17,55 oranında artış gerçekleştirildi. Ocak ayında 19 bin 982 TL olarak açıklanan kıdem tazminatı tavanı da aynı ölçüde artarak 23 bin 489 liraya yükseldi.
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR
1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.
12.9.1980 - 31.12 1982 döneminde ise 2320 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kıdem tazminatının yıllık miktarı 30 günlük asgari ücretin 7.5 katından fazla olamamaktaydı.
Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır :
1 - Aylık Gösterge X Aylık katsayısı1 - Aylık Gösterge X Aylık katsayısı
2 - Ek Gösterge X Aylık katsayısı
3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık katsayısı
4 - Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık katsayısı
5 - En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar
KIDEM TAZMİNATI NEDİR?
Kıdem tazminatı, en az bir yıl süre ile aynı işyerinde çalışan iş görenlerin verdikleri emek karşılığında almaya hak kazandıkları bir tazminat türüdür. Brüt tutar olarak değerlendirildiğinde, işçinin en son aldığı aylık üzerinden hesaplanır ve çalışma süresine bağlı olarak değişkenlik gösterdiğinden sabit bir tutarı yansıtmaz. Buna karşılık, işçi ücretinden farklı olarak, işyerinde çalışma karşılığında kazanılmış hak olarak değerlendirilir.
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