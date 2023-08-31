23 bin TL’ye yükseldi! EYT’liler ve çalışanlar zamlı rakam üzerinden alacak! 2023 Temmuz ayı zamlı kıdem tazminatı tavanı

Hem EYT'lileri hem de çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı memur zammına uygulanan zamla birlikte yükseldi. Bilindiği üzere 5 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyonu açıklanmış ve akabinde memur maaşı 17,55 oranında zam yapılacağı açıklanmıştı. Böylece Ocak ve Haziran ayları arasında 19 bin 982 TL olan kıdem tazminatı tavanının ne kadar olacağı da belli olmuştu. Peki Temmuz zammı sonrası yeni kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu? İşte merak edilen sorunun cevabı…