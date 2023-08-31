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Öğretmen maaşları kaç TL oldu? 2024 TİS zammı tutarları değiştirdi! Başöğretmen, Uzman öğretmen aylıkları son maaş tablosu...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.08.2023
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Öğretmen maaşları kaç TL oldu? 2024 TİS zammı tutarları değiştirdi! Başöğretmen, Uzman öğretmen aylıkları son maaş tablosu...

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen dördüncü toplantının tamamlanmasının ardından, hakem heyeti beklenen kararı bugün kamuoyu ile paylaşacak. Bu karar, öğretmenler başta olmak üzere pek çok çalışan kesim tarafından merakla bekleniyor. Öğretmen maaşlarının ne kadar artacağı ve bu kararın eğitim sektöründeki çalışanların ekonomik koşullarına nasıl yansıyacağı büyük bir ilgi ile takip ediliyor.

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen dördüncü toplantının tamamlanmasının ardından, hakem heyeti beklenen kararı bugün kamuoyu ile paylaşacak. Bu karar, öğretmenler başta olmak üzere pek çok çalışan kesim tarafından merakla bekleniyor. Öğretmen maaşlarının ne kadar artacağı ve bu kararın eğitim sektöründeki çalışanların ekonomik koşullarına nasıl yansıyacağı büyük bir ilgi ile takip ediliyor.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 4. toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılları için uygulanacak toplu sözleşme zammı belirlenecek. Hakem heyeti kararını yarın açıklayacak. Bu zam oranları aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emekli zammı belirlenirken referans değer olarak masada yer alacak.

Memur ve memur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz döneminde olmak üzere enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alıyor.

Yaklaşık 3 hafta süren müzakerelerin ardından Kamu işveren Heyeti ile yetkili Konfederasyon Memur-Sen, genel zam oranlarında anlaşamazken, 11 iş kolunda ise uzlaşma sağlandı.

HÜKÜMETİN MEMUR ZAMMI İÇİN SON TEKLİFİ NE OLDU?

Toplu sözleşme sürecinde zam teklifi süreci sona tamamlandı. Hükümetin zam teklifi şöyle gerçekleşti:

*2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15, ikinci yarısı için yüzde 10

*2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5

NOT: Zam oranları konusunda son sözü hakem heyeti söyleyecek. Karar açıklandığı zaman yeni maaş zammı tabloları ahaber.com.tr'de olacak.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İLE ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır...

OCAK ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU

Ocak 2024 memur zammı hesaplama işlemi yapılırken aşağıdaki veriler kullanılacak.

*Temmuz 2023 toplu sözleşme zammı yüzde 6
*Ocak 2024 toplu sözleşme zam teklifi yüzde 15
*6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 33,13
*Enflasyon farkı beklentisi yüzde 25,59
*Hesaplanan memur zammı yüzde 44,42

OCAK DÖNEMİ %44,42'LİK ZAM TAHMİNİNE GÖRE ÖĞRETMEN MAAŞLARI

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4
29.525
42.640

ÖĞRETMEN 1/4
26.642
38.476

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