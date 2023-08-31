Öğretmen maaşları kaç TL oldu? 2024 TİS zammı tutarları değiştirdi! Başöğretmen, Uzman öğretmen aylıkları son maaş tablosu...

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 4. toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılları için uygulanacak toplu sözleşme zammı belirlenecek. Hakem heyeti kararını yarın açıklayacak. Bu zam oranları aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emekli zammı belirlenirken referans değer olarak masada yer alacak.

Memur ve memur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz döneminde olmak üzere enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alıyor.

Yaklaşık 3 hafta süren müzakerelerin ardından Kamu işveren Heyeti ile yetkili Konfederasyon Memur-Sen, genel zam oranlarında anlaşamazken, 11 iş kolunda ise uzlaşma sağlandı.