Evde Bakım Maaşı Toplu Sözleşme zammıyla ne kadar artacak? Evde bakım aylığı kaç TL oldu?
Memura toplu sözleşme zam oranı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 zam yapılacağı açıklandı. Söz konusu açıklama ile birlikte evde bakım maaşına da ne kadar zam geleceği belli oldu. 2024 ve 2025 yılı zamlı evde bakım maaşları…
2024 – 2025 Toplu sözleşme zam oranları açıkladı. Özellikle 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı gibi maaşlara ne kadar zam geleceği merak edilen konular arasında yerini aldı. Yapılan açıklamaya göre 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 zam yapılacak İşte merak edilen detaylar…
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLDU!
2024-25 yıllarındaki maaşlarına zam oranları netleşecek. Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. Böylece 8 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren oranlar ise resmen duyuruldu.
2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.
OCAK DÖNEMİ %44,42'LİK ZAM ORANINA GÖRE MAAŞ ZAMMI
EVDE BAKIM DESTEĞİ
Eski: 5.098
Yeni: 7.363
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım ödemelerine yapılan zam miktarlarını açıkladı. 2023 temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.
Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından, yeni evde bakım maaşı ödemesi yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.
HÜKÜMETİN MEMUR ZAMMI İÇİN SON TEKLİFİ
Toplu sözleşme sürecinde zam teklifi süreci sona tamamlandı. Hükümetin zam teklifi kabul edildi.
2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15, ikinci yarısı için yüzde 10
2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5
OCAK ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU
Ocak 2024 memur zammı hesaplama işlemi yapılırken aşağıdaki veriler kullanılacak.
Temmuz 2023 toplu sözleşme zammı yüzde 6
Ocak 2024 toplu sözleşme zam teklifi yüzde 15
6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 33,13
Enflasyon farkı beklentisi yüzde 25,59
Hesaplanan memur zammı yüzde 44,42
65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı dahil sosyal destek ödemeleri her 6 ayda bir memur zammı kadar artıyor.
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