Engelli maaşı ne kadar olacak? TİS görüşmesi sonrası engelli maaşı yükselecek mi?

TİS görüşmeleri ile birlikte memur maaşlarına yapılacak zammın haricinde engelli maaşlarında bir değişiklik olup olmayacağı en çok merak edilen konular arasında yerini alacak. Bilindiği üzere son zamlarla birlikte yüzde 40-69 arasında engeli bulunan vatandaşlara 1.875 TL yüzde 70 üzeri engeli bulunan vatandaşlara 2.812 TL maaş ödemesi yapılıyor. Peki görüşme sonrası maaşlar ne kadar olacak? İşte detaylar…