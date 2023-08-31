Engelli maaşı ne kadar olacak? TİS görüşmesi sonrası engelli maaşı yükselecek mi?
Memur, memur emeklisi, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı gibi birçok maaşı etkileyecek olan TİS görüşmeleri sonrası engelli aylığında da değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. İşte detaylar
TİS görüşmeleri ile birlikte memur maaşlarına yapılacak zammın haricinde engelli maaşlarında bir değişiklik olup olmayacağı en çok merak edilen konular arasında yerini alacak. Bilindiği üzere son zamlarla birlikte yüzde 40-69 arasında engeli bulunan vatandaşlara 1.875 TL yüzde 70 üzeri engeli bulunan vatandaşlara 2.812 TL maaş ödemesi yapılıyor. Peki görüşme sonrası maaşlar ne kadar olacak? İşte detaylar…
TİS ZAMMI SONRASI ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri engelli maaşlarına zam gelip gelmeyeceği henüz biliyor. Toplantı sonrası yapılacak acıkma sonrası detaylar belli olacak. Açıklamanın yapılması ile birlikte detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ENGELLİ AYLIĞI ŞARTLARI NELERDİR?
Engelli aylığına başvuruda bulunmak isteyen yurttaşların bakanlık tarafından açıklanan tamamlaması gereken şartlar şu şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Engelli Sağlık Raporu (%40 ve üzeri) sahip olmak,
Hane içerisindeki kişi başı gelir seviyesi asgari ücretin 1/3'den fazla olmamak,
18 yaş altı engelli yakını olanlar için vasilik belgesi,
Gayrimenkul Bulunmaması,
SGK kayıtlı ve kayıt dışı gelire sahip olmamak,
Kanunen bakmakla yükümlü kişisi bulunmayan,
Nafaka Yükümlüsü olmamak,
65 yaş altı olmak.
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