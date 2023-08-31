Ek MTV 1. taksit ödeme tarihleri | 2023 ek MTV ödemesi uzatıldı mı, son ödeme tarihi ne zaman?
2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi ek ödemesi için belirlenen ilk taksit ödeme süresi, 31 Ağustos olarak ilan edilmişti. Ancak araç sahiplerinin ve alıcılarının dikkatini çeken soru, ek MTV ödemesinin ne zamana kadar uzatıldığı oldu. Önceden temmuz ve ağustos aylarında araç sahipleri tarafından ödenmesi gereken ek MTV taksitleri, son dakika değişikliği ile yeniden düzenlendi. İşte yeni tarihler...
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme süreçleri, araç sahipleri tarafından merakla beklenen bir konu haline gelmiştir. Özellikle ek motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri, gelir ve ödeme planlaması açısından büyük bir önem taşır. Başlangıçta ek MTV birinci taksit ödeme süresi 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Ancak ek motorlu taşıtlar vergisi ödeme tarihleri değiştirildi. İşte detaylar...
EK MTV ÖDEMESİ UZATILDI MI?
Ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldı.
Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde, 7456 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmü uyarınca 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin Ödeme süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.
EK MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN, NASIL ÖDENECEK?
Mevcut araçların ek MTV'si, iki eşit taksit şeklinde ödenecek. İlk taksitin 6 Eylül, ikinci taksitin ise 30 Kasım gün sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden, Gelir İdaresi Başkanlığı veznelerinden ve anlaşmalı bankaların şube, internet sitesi, mobil bankacılım uygulamaları ve ATM'leri üzerinden ek MTV ödemesi gerçekleştirilebiliyor. Ek MTV ödemesi yapılmadan trafikten çekme, hurdaya çıkarma, yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma gibi işlemler yapılamayacak. Çeşitli bankaların kredi kartıyla yapılan MTV ödemelerinde taksitlendirme seçeneği de sunuluyor.
EK MTV KİMLER ÖDEYECEK?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarıldı.
2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin, tüm araçlara uygulanacak.
EK MTV'DEN KİMLER MUAF?
Ek MTV ödemesinden deprem bölgesinde yaşayan, evleri orta veya ağır hasarlı ya da yıkılmış olan, yakınlarını depremde kaybetmiş olan vatandaşlar muaf olacak.
Tebliğe göre, ek MTV mükellefiyetinde yasanın yayımlandığı 15 Temmuz 2023 tarihi esas alınacak. Ek MTV düzenlemesi 7456 sayılı yasa ile getirildi. Bu yasa da 15 Temmuz 2023 tarihinde yayımlandı. Tebliğe göre, ek MTV'yi yatıracak olanlar 15 Temmuz 2023 tarihine kadar taşıtın sahibi olanlar ve 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilk defa taşıt alacak olanlar oldu. Yasanın yayımı tarihinde ilgili vergi dairesinde motorlu taşıtlar vergisi mükellefi olanlar ek MTV'nin mükellefi olacak. Yasanın yayım tarihinden sonraki bir tarihte taşıtın satış veya devri yapılmak suretiyle başka bir kişi adına kayıt ve tescil edilmesi, ek MTV'nin mükellefini değiştirmeyecek. Tebliğde konuya ilişkin örnek de verildi: (A) adına kayıt ve tescilli otomobilini 15 Mayıs 2023'te (B)'ye devretmiştir. Bu durumda, 7456 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihte adına kayıt ve tescilli taşıtı bulunan (B) ek MTV'nin mükellefi olacak. (C), adına kayıt ve tescilli otomobilini 21 Ağustos 2023'te (D)'ye devretmiştir. Devir işlemi 7456 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapıldığından (D) ek MTV'nin mükellefi olmayacak.
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