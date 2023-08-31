Ek MTV 1. taksit ödeme tarihleri | 2023 ek MTV ödemesi uzatıldı mı, son ödeme tarihi ne zaman?

EK MTV'DEN KİMLER MUAF?

Ek MTV ödemesinden deprem bölgesinde yaşayan, evleri orta veya ağır hasarlı ya da yıkılmış olan, yakınlarını depremde kaybetmiş olan vatandaşlar muaf olacak.

Tebliğe göre, ek MTV mükellefiyetinde yasanın yayımlandığı 15 Temmuz 2023 tarihi esas alınacak. Ek MTV düzenlemesi 7456 sayılı yasa ile getirildi. Bu yasa da 15 Temmuz 2023 tarihinde yayımlandı. Tebliğe göre, ek MTV'yi yatıracak olanlar 15 Temmuz 2023 tarihine kadar taşıtın sahibi olanlar ve 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilk defa taşıt alacak olanlar oldu. Yasanın yayımı tarihinde ilgili vergi dairesinde motorlu taşıtlar vergisi mükellefi olanlar ek MTV'nin mükellefi olacak. Yasanın yayım tarihinden sonraki bir tarihte taşıtın satış veya devri yapılmak suretiyle başka bir kişi adına kayıt ve tescil edilmesi, ek MTV'nin mükellefini değiştirmeyecek. Tebliğde konuya ilişkin örnek de verildi: (A) adına kayıt ve tescilli otomobilini 15 Mayıs 2023'te (B)'ye devretmiştir. Bu durumda, 7456 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihte adına kayıt ve tescilli taşıtı bulunan (B) ek MTV'nin mükellefi olacak. (C), adına kayıt ve tescilli otomobilini 21 Ağustos 2023'te (D)'ye devretmiştir. Devir işlemi 7456 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapıldığından (D) ek MTV'nin mükellefi olmayacak.