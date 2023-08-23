Borsa İstanbul günü düşüşle kapadı | Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olur? | 23 AĞUSTOS 2023 BORSA Z RAPORU

BANKALARDA SON DURUM NE?

Bankacılık endeksi yüzde 0,82 artarken, holding endeksi yüzde 1,42 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,97 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 5,49 ile ulaştırma oldu.