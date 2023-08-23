Borsa İstanbul günü düşüşle kapadı | Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur? | 23 AĞUSTOS 2023 BORSA Z RAPORU
Türk ekonomisinin kalbi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,18 değer kaybıyla günü 7.602,24 puandan tamamladı. Analistler, yarın yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.400 puanın destek, 7.700 ve 7.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi. Peki, yarın (24 Ağustos 2023 Perşembe) günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak ve milyonların merakla beklediği faiz kararı ne olur? İşte hem borsa hem faiz için o tahmin...
BIST 100 endeksi, (22 AĞUSTOS 2023 SALI) önceki kapanışa göre 169,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 174 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
BANKALARDA SON DURUM NE?
Bankacılık endeksi yüzde 0,82 artarken, holding endeksi yüzde 1,42 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,97 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 5,49 ile ulaştırma oldu.
GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA
Küresel piyasalar, para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürürken, yarın yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararında olacak.
ABD VE ÇİN SAFINDA SON DURUM?
ABD ve Çin ekonomileri, farklı nedenlerle yatırımcı kararlarını etkilemeye devam ediyor.
Çin'de ekonomik aktiviteye yönelik endişeler öne çıkarken, ABD ekonomisinin sıkı halini sürdürdüğüne yönelik veri akışı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin soru işaretlerini artırıyor.
ABD'DE ENFLASYON ENDİŞESİ
Analistler, tahvil piyasalarındaki satış baskısının ABD'de enflasyon endişesinin hala güçlü olduğuna işaret ettiğini belirterek, gözlerin yoğun makroekonomik veri takvimi ve cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında vereceği mesajlara çevrildiğini ifade etti.
Öte yandan, bugün çip üreticisi Nvidia'nın şirket finansal sonuçlarını açıklamasının beklendiğini aktaran analistler, S&P 500 endeksinin ağırlığının yüzde 3'ünü oluşturan şirketin karlılığına ilişkin sonuçların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.
BORSA İÇİN TAHMİN
Analistler, yarın yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.400 puanın destek, 7.700 ve 7.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
MERKEZ'İN FAİZ KARARI NE OLUR?
Peki, 25 Ağustos 2023 Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak ve milyonların merakla beklediği faiz kararı ne olur? İşte tahmin...
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