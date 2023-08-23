Enerya enerji hisse fiyatı kaç TL? ENERYA ENERJİ halka arz ne zaman 2023? Hisse kodu...
Enerya Enerji, uzun bir bekleyişin ardından halka arz sürecine yaklaşıyor. Uzun süredir kamuoyunun büyük bir merakla beklediği bu gelişme, şirketin resmi olarak halka arz hazırlıklarını duyurmasıyla somut bir hal alıyor. Şirket yetkilileri, bu adımın sadece Enerya Enerji'nin büyüme stratejilerini desteklemekle kalmayıp aynı zamanda yatırımcılara da büyük fırsatlar sunma potansiyeli taşıdığını vurguluyor.
Türkiye'nin lider enerji şirketlerinden biri olan Enerya Enerji, merakla beklenen halka arz sürecine ilişkin önemli ayrıntıları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Şirketin halka arz planları, uzun bir bekleyişin ardından resmi olarak duyuruldu ve yatırımcılar arasında büyük bir heyecan yarattı.
ENERYA ENERJİ HALKA ARZI NE ZAMAN?
Enerya Enerji halka arz tarihleri henüz belli olmadı.
ENERYA HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Enerya Enerji şirket payları 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü işleme başlayacak. Yapılan açıklamada "Enerya Enerji A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 145.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır.
Halka arz edilen 39.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 23/08/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 88,76 TL/pay baz fiyat, "ENERY.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir." denildi.
ENERYA ENERJİ HİSSE FİYATI NEDİR?
Enerya Enerji hisse fiyatı 88,76 TL olacak.
ENER ENERJİ HİSSE KODU NEDİR?
Enerya Enerji hisse kodu #ENRYA olarak belirlendi.
ORANSAL MI YOKSA EŞİT DAĞITIM MI?
Enerya Enerji bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.
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