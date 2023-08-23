Enerya enerji hisse fiyatı kaç TL? ENERYA ENERJİ halka arz ne zaman 2023? Hisse kodu...

Türkiye'nin lider enerji şirketlerinden biri olan Enerya Enerji, merakla beklenen halka arz sürecine ilişkin önemli ayrıntıları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Şirketin halka arz planları, uzun bir bekleyişin ardından resmi olarak duyuruldu ve yatırımcılar arasında büyük bir heyecan yarattı.