AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2023 || Aile Destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu? Güncel miktar...

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ UZATILDI MI?

Son bilgilere göre, Aile Destek Programı ödemeleri uzatıldı. Başkan Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." şeklinde konuştu.

Bu karar doğrultusunda Aile Destek Programı ödemeleri 1 yıl daha devam edecek.