AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2023 || Aile Destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu? Güncel miktar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemesi hakkında detaylar araştırma konusu oldu. Vatandaşlar, ''Aile Destek ödemelerine zam geldi mi, kaç TL oldu? '' sorularına yanıt arıyor. Ağustos ayının sonlarına yaklaşırken gözler Eylül ayında çevrildi. Peki Eylül ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, 2023 ödeme takvimi ve güncel tutar...
''Aile Destek ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? '' soruları sıklıkla araştırılıyor. Ağustos ayının sonlarına yaklaşırken gözler Eylül ayında çevrilmiş durumda. Peki, Eylül ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi ve güncel tutar bilgisi...
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ''Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak." paylaşımında bulundu.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ UZATILDI MI?
Son bilgilere göre, Aile Destek Programı ödemeleri uzatıldı. Başkan Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." şeklinde konuştu.
Bu karar doğrultusunda Aile Destek Programı ödemeleri 1 yıl daha devam edecek.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ?
Aile Destek Programı ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme duyurusu yapılmadı.
Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.
Hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
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