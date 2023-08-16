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Bakan Mehmet Şimşek Japonya'nın önde gelen şirket yöneticileriyle görüştü: Yatırımcılarımızın yanındayız

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.08.2023 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023
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Bakan Mehmet Şimşek Japonya’nın önde gelen şirket yöneticileriyle görüştü: Yatırımcılarımızın yanındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata ve bazı Japon şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Şimşek, "Ülkemize yatırım yapan, istihdam sağlayan ve katma değer üreten tüm paydaşlarımızın yanındayız" mesajını verdi.

Bakan Şimşek, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

"PAYDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Türkiye'de yatırımları olan Japonya'nın önde gelen şirket yöneticileriyle bir araya gelerek yatırım iklimine ilişkin öneri ve tespitlerini dinlediklerini belirten Şimşek, "Oldukça verimli bir toplantı oldu. Önümüzdeki aylarda Japon yatırımcılarla daha geniş çaplı görüşmeler yapmak üzere Japonya'ya gitmeyi düşünüyoruz. Ev sahipliği ve değerli katkıları için Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'ya teşekkür ederim. Ülkemize yatırım yapan, istihdam sağlayan ve katma değer üreten tüm paydaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

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