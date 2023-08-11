Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Enflasyon tek haneye düşecek!

İhracat için üretim yapmak, üretim için de yatırım gerektiğini vurgulayan Şimşek, esas önceliklerinin yatırım olduğunu dile getirdi.

Üretken kapasiteye imkanları kanalize edeceklerini kaydeden Şimşek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Teşvik, kredi imkanlarını biz yatırımlara yönlendireceğiz. Yatırım, üretim, tabii ki üretim için istihdam lazım ve ihracat. Bu döngü Türkiye'yi müreffeh yapacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde iç talebi yeniden dengelememiz gerekiyor. Sadece krediyle sadece iç taleple büyüyen bir ekonomi, sürdürülebilir yüksek büyümeyi yakalayamaz. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mutlaka yatırım, istihdam, üretim ve ihracat döngüsünün önceliklendirilmesi lazım. Bu konuda son derece kararlıyız. Vergi, kredi ve teşvik politikasını bütün bu hususları ona göre şekillendireceğiz."

Batman'ın kendi bölgesinde Türkiye'nin önemli bir büyüme motoru olacağına inandığını, burada bir ekip ruhuyla bu potansiyelin gerçekleştirilmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade eden Şimşek, "Ben ve ekibim Ankara'da tabii ki bütün Türkiye'nin hizmetindeyiz. Batman'ın da Doğu'nun da Güneydoğu'nun da diğer bütün bölgelerin sorununun çözümünde her zaman sizlerin hizmetindeyiz." diye konuştu.