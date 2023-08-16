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Rekabet Kurulu düğmeye bastı! Sahibinden.com hakkında idari para cezası talebi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.08.2023
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Rekabet Kurulu düğmeye bastı! Sahibinden.com hakkında idari para cezası talebi

Rekabet Kurulu, sahibinden.com isimli ilan sitesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kurumun sözlü savunma toplantısı yapıldı. Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

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