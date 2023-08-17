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Türkiye Ekonomi Şurası sonrası Bakanlar Fatih Kacır ve Ömer Bolat'tan ekonomide büyüme mesajı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.08.2023 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023
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Türkiye Ekonomi Şurası sonrası Bakanlar Fatih Kacır ve Ömer Bolat’tan ekonomide büyüme mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nı yorumladı. Bakan Kacır, ekonomide büyüme rotasını yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla güçlendirmeye yönelik adımlar atacaklarını belirtirken Bakan Bolat ise "Ekonomide kararlı, sabırlı ve doğru politikalar ile ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşıyacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası"nı değerlendirdi.

"ÜLKEMİZİ TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE TAŞIYACAĞIZ"

Bolat, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili bakanlar ile oda ve borsa başkanlarının katılımıyla "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası"nı gerçekleştirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Toplantıda enflasyondan cari açığa, kamuda tasarruf tedbirlerinden yapısal reformlara kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunduk. Kararlı, sabırlı ve doğru politikalar ile ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşıyacağız."

EKONOMİDE BÜYÜME MESAJI

Kacır, X'ten yaptığı paylaşımda, Yılmaz başkanlığında, TOBB'da Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayan oda ve borsa başkanlarıyla bir araya geldiklerini anımsatarak, "Ekonomimizin büyüme rotasını yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla güçlendirmeye yönelik adımlar atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TOBB'un ev sahipliğinde, "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası"nı gerçekleştirdiklerini anımsatarak, reel sektörün sıkıntı, talep ve önerilerini, il ve ilçelerdeki beklentileri aktardıklarını bildirdi.

Finansmana erişimin ilk sırada yer aldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "İş dünyası öngörülebilirlik istiyor, geleceğe dair yol haritası bekliyor. 6 saat süren faydalı, katılımlı ve çözüm odaklı bir toplantı oldu." ifadesini kullandı.

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