Türkiye Ekonomi Şurası sonrası Bakanlar Fatih Kacır ve Ömer Bolat’tan ekonomide büyüme mesajı

"ÜLKEMİZİ TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE TAŞIYACAĞIZ"

Bolat, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili bakanlar ile oda ve borsa başkanlarının katılımıyla "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası"nı gerçekleştirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: