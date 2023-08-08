Taksi açılış ücreti son dakika 2023! İstanbul taksi indi bindi ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Taksi km ücreti...
İstanbul toplu ulaşım zammı son dakika! "İstanbul'da taksi indi bindi, açılış ücreti ne kadar oldu?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. UKOME toplantısında toplu ulaşım zam oranı yüzde 51,52 olarak belirlendi. Karar oy çokluğu ile kabul edildi. Peki, İstanbul'da taksi ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte, yeni zamlı taksi ücretleri...
"İstanbul'da taksi indi bindi ücreti ne kadar oldu?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. UKOME toplantısında toplu ulaşım zam oranı yüzde 51,52 olarak belirlendi. İşte İstanbul Taksi indi bindi ücreti 2023!
İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA ZAM!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplu ulaşım zam oranı yüzde 51,52 olarak belirlendi. Karar oy çokluğu ile kabul edildi.
Tam bilet 15 TL'ye, öğrenci 7,32 TL'ye yükseldi.
İSTANBUL TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
35 TL olan taksi indi bindi parası, 70 TL oldu.
Taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 TL'ye yükseldi.
ESKİ İSTANBUL TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 2023
Ocak ayında yapılan zamla birlikte kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye çıkarılmıştı. Taksimetre açılış ücretiyse 980'den 12,65 TL'ye yükseltilmişti.
Şerhli şekilde kabul edilen yüzde 51'lik zam sonrası İBB yönetimi toplu ulaşımda tek basım ücretlerini 9,90 liradan 15 TL'ye, öğrenci 4,83den 7,32'ye yükseldi.
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