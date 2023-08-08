ZAMLI OKUL SERVİS ÜCRETİ 2023! İstanbul’da okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi? Kilometre başına aylık ve yıllık ücretler...

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU SON DAKİKA?

Okul servisinde 792 TL olan 0-1 k aylık ücretinin bin 200 TL, personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 422 TL olan ilk kalkış ücretinin 640 TL olması öngörüldü.