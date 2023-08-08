ZAMLI OKUL SERVİS ÜCRETİ 2023! İstanbul'da okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi? Kilometre başına aylık ve yıllık ücretler...
İstanbul servis ücretleri zammı son dakika açıklandı! 8 Ağustos Salı günü gerçekleştirilen UKOME toplantısının ardından okul servis ücretlerinin ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, 2023 İstanbul’da okul servis ücretine zam mı geldi? İşte, İstanbul zamlı toplu ulaşım ücretleri...
"İstanbul'da okul servis ücretlerine zam mı geldi" sorusu gündemdeki yerini aldı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında toplu ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. İşte, zamlı okul servisi ücretleri 2023!
İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün saat 11.00'de yapıldı.
Toplu ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.
Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1300 liraya çıkarıldı.
Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.
OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU SON DAKİKA?
Okul servisinde 792 TL olan 0-1 k aylık ücretinin bin 200 TL, personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 422 TL olan ilk kalkış ücretinin 640 TL olması öngörüldü.
ÖĞRENCİ AYLIK ABONMAN NE KADAR?
Öğrenci aylık abonman 211 TL'ye yükseldi.
Zamla birlikte aylık tam mavi kart ücretleri 777 TL'den bin 173 TL'ye, öğrenci aylık mavi kart ücretleri de 140 TL'den 211,50 TL'ye yükseldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bakın ünlü futbolcunun eşi kim çıktı! Listede tanıdık isimlerde var! İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri...
- Tarım Kredi market Ağustos ayı fiyat listesi! 7-17 Ağustos 2023 indirim kataloğu yayınlandı! Tuvalet kağıdı 159 TL, dana kıyma 95 TL...
- İstanbul'da ulaşıma ne kadar, kaç TL zam geldi? İstanbul Metrobüs, İETT, Marmaray, Metro, Vapur ücretleri ne kadar, kaç para oldu? TAM - ÖĞRENCİ AKBİL...
- İBB öğrenci ve tam bilet abonman aylık fiyatları ne kadar oldu? İstanbul öğrenci aylık akbil, İstanbul kart abonman fiyatları zamlandı mı?
- 2023 KYK bursu ne kadar, kaç TL olacak? KYK burs ve kredileri zamlanacak mı, artacak mı?
- Galatasaray transferde çalıma doymuyor! Tete'den al haberi! Piyasa değeri...
- SSK, Bağkur'a %58 kök zam tablosu şekillendi! 7.500 TL alan emekliye 9.894 TL piyangosu! %15 İntibak, refah payı, seyyanen artış...
- ALTIN FİYATI SON DAKİKA! 8 Ağustos bugün altın ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN KURU | Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet...
- ÖSYM son dakika duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KPSS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
- DGS sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı 2023? DGS sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
- YKS tercihleri son gün saat kaçta bitiyor 2023? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika gelişmeleri...
- THY Emlak Konut kura tarihi 2023! Arnavutköy Yenişehir Evleri kurası ne zaman, çekiliş hangi tarihte? 1+1, 2+1, 3+1 ödeme planı, taksitler...