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ZAMLI OKUL SERVİS ÜCRETİ 2023! İstanbul'da okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi? Kilometre başına aylık ve yıllık ücretler...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
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ZAMLI OKUL SERVİS ÜCRETİ 2023! İstanbul’da okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi? Kilometre başına aylık ve yıllık ücretler...

İstanbul servis ücretleri zammı son dakika açıklandı! 8 Ağustos Salı günü gerçekleştirilen UKOME toplantısının ardından okul servis ücretlerinin ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, 2023 İstanbul’da okul servis ücretine zam mı geldi? İşte, İstanbul zamlı toplu ulaşım ücretleri...

"İstanbul'da okul servis ücretlerine zam mı geldi" sorusu gündemdeki yerini aldı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında toplu ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. İşte, zamlı okul servisi ücretleri 2023!

İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün saat 11.00'de yapıldı.

Toplu ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1300 liraya çıkarıldı.

Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU SON DAKİKA?

Okul servisinde 792 TL olan 0-1 k aylık ücretinin bin 200 TL, personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 422 TL olan ilk kalkış ücretinin 640 TL olması öngörüldü.

ÖĞRENCİ AYLIK ABONMAN NE KADAR?

Öğrenci aylık abonman 211 TL'ye yükseldi.

Zamla birlikte aylık tam mavi kart ücretleri 777 TL'den bin 173 TL'ye, öğrenci aylık mavi kart ücretleri de 140 TL'den 211,50 TL'ye yükseldi.

Öğrenci ve tam bilet fiyatları ne kadar oldu? ÖĞRENCİ VE TAM BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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