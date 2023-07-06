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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğunu oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.07.2023
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İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğunu oldu

Dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alan İstanbul Havalimanı, 26 Haziran-2 Temmuz arası dönemde günlük ortalama 1525 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

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