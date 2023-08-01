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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Depremden etkilenen esnafın kredi borçları 6 ay ertelenecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.08.2023 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Depremden etkilenen esnafın kredi borçları 6 ay ertelenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde esnaf ve sanatkarlara Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerin ödemelerine faizsiz 6 ay daha erteleme yapılacağını açıkladı.

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