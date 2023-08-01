BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI! Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE oranları açıklandı mı, belli oldu mu?

Buna göre, TÜFE'deki değişim haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 olarak gerçekleşti.

2023 ocak-haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.