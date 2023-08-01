BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI! Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE oranları açıklandı mı, belli oldu mu?
"Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranları için gözler gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Tüketici Fiyat Endeksi haziranda aylık bazda yüzde 3,92 artarken yıllık bazda yüzde 38,21 olmuştu. Peki, Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE oranları açıklandı mı, belli oldu mu?
"Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE oranları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli zammını doğrudan etkileyen Temmuz ayı enflasyon rakamları TÜİK son dakika açıklaması ile belli olacak. Peki, Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE oranları açıklandı mı, belli oldu mu?
TEFE-TÜFE TÜİK TEMMUZ 2023 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ağustos ayının gelmesiyle beraber Gözler TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.
Bilindiği üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı, her ayın 3'üncü gününde ilan ediliyor.
Buna göre, memur ve emekli Ocak zammı üzerinde etkili olacak ilk veri olan 2023 Temmuz ayı enflasyon oranları, 3 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.
TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2023
TÜİK tarafından 3 Ağustos Perşembe günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,07'den 61,01'e yükseldi.
Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,92 artış göstermişti.
HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.
Buna göre, TÜFE'deki değişim haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 olarak gerçekleşti.
2023 ocak-haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.
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- BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI! Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE oranları açıklandı mı, belli oldu mu?
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