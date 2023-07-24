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Kısa çalışma ödeneği deprem uzatıldı mı? 2023-2024 depremzede KÇÖ ne kadar süreyle uzatıldı, kaç TL, ne kadar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.07.2023 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023
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Kısa çalışma ödeneği deprem uzatıldı mı? 2023-2024 depremzede KÇÖ ne kadar süreyle uzatıldı, kaç TL, ne kadar?

Son dakika haberleri... 24 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın hemen ardından alınan kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Kararların açıklanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında "Kısa çalışma ödeneği deprem uzatıldı mı?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...

Kısa çalışma ödeneği deprem uzatıldı mı sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Depremzede vatandaşların yararlandığı kısa çalışma ödeneğine ilişkin Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. İşte konuya ilişkin detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR UZATILDI?

Başkan Erdoğan, "Depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz." şeklinde konuştu.

Depremin yaşandığı 6 Şubat tarihi itibariyle iş akdi bulunan, deprem tarihi ve sonrasında depremin etkilerinden kaynaklı işyerinin kapanması sebebiyle iş sözleşmesi sona eren ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan çalışanlara nakdi ücret desteği sağlanacak. Ayrıca işverenin kısa çalışma başvurusunda bulunmasına rağmen gerekli prim şartlarını taşımaması nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan çalışanlar da nakdi ücret desteğinden yararlanabilecekler. Söz konusu ödemeler için başvurular e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı alamayanlar, ücretsiz izne çıkartılan veya işten çıkartılanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabiliyor. Nakdi ücret desteği günlük 133.44 lira olup aylık 4 bin lira yatırılıyor. Nakdi ücret desteği için de İŞKUR'a başvurulması gerekiyor.

Deprem illerindeki sağlık hizmetlerine ilişkin tedbirlerde Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili kılındı. Bu kapsamda yapılan harcamaların tamamı Kurum'un bütçesinden karşılanıyor. Bu illerde yaşayıp sosyal güvencesi olmayanların genel sağlık sigortası primlerini devlet karşılıyor.

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