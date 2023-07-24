Kısa çalışma ödeneği deprem uzatıldı mı? 2023-2024 depremzede KÇÖ ne kadar süreyle uzatıldı, kaç TL, ne kadar?

Depremin yaşandığı 6 Şubat tarihi itibariyle iş akdi bulunan, deprem tarihi ve sonrasında depremin etkilerinden kaynaklı işyerinin kapanması sebebiyle iş sözleşmesi sona eren ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan çalışanlara nakdi ücret desteği sağlanacak. Ayrıca işverenin kısa çalışma başvurusunda bulunmasına rağmen gerekli prim şartlarını taşımaması nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan çalışanlar da nakdi ücret desteğinden yararlanabilecekler. Söz konusu ödemeler için başvurular e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.