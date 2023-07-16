HaberlerGaleriDEPREMZEDE HİBE DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI | 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli faizsiz kredi müjdesi! Yerinde Dönüşüm Projesi başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Konut / iş yeri ödeme planı...
DEPREMZEDE HİBE DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI | 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli faizsiz kredi müjdesi! Yerinde Dönüşüm Projesi başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Konut / iş yeri ödeme planı...
"Yerinde Dönüşüm hibe destek paketi başvurusu nasıl yapılır?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Hükümet asrın felaketinde ev ve iş yeri yıkılan vatandaş için yeni destek paketini hayata geçirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni proje hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Peki, depremzede hibe ve kredi desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler alabilir? İşte, Yerinde Dönüşüm Projesi hakkında tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 16.07.2023 13:14Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 13:14