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Fındık fiyatları 2023 açıklandı mı, belli oldu mu? TMO fındık taban fiyatları ne zaman belli olur?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2023 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
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Fındık fiyatları 2023 açıklandı mı, belli oldu mu? TMO fındık taban fiyatları ne zaman belli olur?

"Fındık fiyatları 2023 açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üretici ve tüketicinin merakla beklediği fındık fiyatları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Geçen yıl fiyatlar 30 Temmuz'da ilan edilmişti. Peki, Fındık fiyatları 2023 açıklandı mı, belli oldu mu? TMO fındık taban fiyatları ne zaman belli olur?

"Fındık fiyatları 2023 açıklandı mı, belli oldu mu? TMO fındık taban fiyatları ne zaman belli olur?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üretici ve tüketicinin merakla beklediği oranların kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Peki, Fındık fiyatları 2023 açıklandı mı, belli oldu mu? TMO fındık taban fiyatları ne zaman belli olur?

FINDIK FİYATLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

2023 fındık fiyatları henüz açıklanmış değil. Geçen yıl fiyatlar 30 Temmuz'da ilan edilmişti. Bu hafta içinde fiyatların açıklanması bekleniyor.

Taban fiyatlar belirlendikten sonra bu fiyatların aşağısında satım alım işlemi gerçekleşmeyecek.

Ordu ve Giresun gibi fındık ihtiyacının büyük bir çoğunluğunun karşılandığı illerde bu yıl sel felaketi sebebiyle birçok fındık üreticisi etkilendi.

Fındık fiyatları geçtiğimiz yıl 54 lira olurken bu yıl 80 lira seviyesinin üstünde olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Geçtiğimiz yılın fiyatları 30 Temmuz tarihinde duyurulmuştu. Kısa süre içerisinde fındık fiyatlarının netlik kazanması bekleniyor.

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