"Fındık fiyatları 2023 açıklandı mı, belli oldu mu? TMO fındık taban fiyatları ne zaman belli olur?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üretici ve tüketicinin merakla beklediği oranların kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Peki, Fındık fiyatları 2023 açıklandı mı, belli oldu mu? TMO fındık taban fiyatları ne zaman belli olur?