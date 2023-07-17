Tüm gözler Merkez Bankası’nda! Faiz kararı ne olacak? Faiz artışı devam edecek mi?

Geçen hafta açıklanan ECB haziran ayı para politikası toplantı özetinde, faiz artışlarına devam edileceği sinyalleri verildi. Özette, Banka'nın gerekirse temmuz toplantısından sonra da faiz oranlarını artırmayı düşünebileceği belirtilerek, ileriki dönemlerde de veri odaklı kararlar alınacağı bildirildi.

Avrupa'da enflasyon baskısının ABD'ye göre daha güçlü kalmayı sürdürmesi ve ECB haziran ayı para politikası toplantı özetinde öne çıkan "şahin" tonlar, avro/dolar paritesinin yaklaşık yüzde 2,4 artışla Kasım 2022'den bu yana en güçlü haftalık yükselişini yapmasına neden oldu. Parite haftaya yatay seyirle başladı.

Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor.

Bu hafta açıklanacak verilere göre, İngiltere'de haziran Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık yüzde 8,2, Avro Bölgesi'nde de aynı dönemde yüzde 5,5 artması bekleniyor.