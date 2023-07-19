Ticaret Bakanı Bolat BAE-Türkiye İş Forumu’nda konuştu: Çok önemli anlaşmalara imza atıldı

"DIŞ TİCARETTE HEDEF BİRKAÇ YILDA 25 MİLYAR DOLARA ULAŞMAK"

Ticaret Bakanı Bolat, bu yılın ilk yarısında 10 milyar dolar sınırına yaklaşan dış ticaret hacminin birkaç yılda 25 milyar dolara, en geç 5 yılda 40 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerinin altını çizdi.

Körfez ülkelerinin 2022 yılı itibarıyla Türkiye'deki yatırımlarının 16 milyar dolara ulaştığını, BAE'nin bu rakamdan 3,5 milyar dolarlık pay aldığını dile getiren Bolat, bu çerçevede iki ülke şirketleri arasında yeni dönemde yatırım ortaklıklarının hızlanmasını beklediklerini söyledi.

Bolat, "Enerji, petrokimya, teknoloji, ulaştırma ve lojistik gibi sektörlerde BAE firmalarının yatırım konusunda çok önemli fırsatlara sahip olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de daha fazla BAE'li firmayı görmek istediklerini dile getiren Bolat, Abu Dabi Ekonomik Vizyonu 2030 kapsamında enerji, petrokimya, metaller, havacılık, savunma sanayisi gibi birçok sektörde BAE'ye yatırım yapmak isteyen Türk firmaları için de çok önemli fırsatlar olduğunu vurguladı.

Bolat, "Bu noktada iki ülkenin saygıdeğer devlet başkanlarını kurduğu çok yakın diyalog ve temasların bir yansıması olarak karşılıklı yatırımların da hızlanacağını değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

"MÜTEAHHİTLERİMİZ BAE'NİN 2030 VİZYON PROJELERİNİ ÜSTLENMEYE HAZIR"

Bakan Bolat, Türk müteahhitlerin uluslararası alanda çok önemli projelere imza attıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bundan sonra müteahhitlik firmalarımız Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2030 Vizyon projeleri çerçevesinde büyük çaplı projeleri ve taahhütlerini yerine getirmeye hazırdır. Aynı zamanda iki ülke üçüncü ülkelerde de iş birliği yapmak suretiyle bölge ülkelerine örnek olacak potansiyele sahiptirler. Başta Ukrayna'nın yeniden inşası ve Afrika'da gerçekleştirilecek ortak yatırımlar olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri ülkesi ve firmaları ile işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tüm bu fırsatları değerlendirecek olan sahadaki öncü kuvvetler olarak gördüğümüz siz iş insanları ve firmalardır. Biz hükümet yetkilileri olarak her alanda gerçekten çok yakın ve üst düzeyde iş birliği ortamı hazırlayarak ortaya çıkabilecek ya da mevcut olan bütün engelleri ortadan kaldırmış olarak Türkiye ve BAE'nin iş insanlarına, firmalarına şu anda yatırım için, ticaret için, üçüncü ülkelerde işbirliği için çok önemli fırsatlar sunmuş bulunmaktayız."

Bolat, her zaman iş dünyasının yanında olan karar alıcılar olarak ortaya çıkabilecek problemleri kaldırmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.