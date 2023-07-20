Yeni bir İstanbul kuruluyor! 350 bin konutluk rezerv alanı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyon riskli yapı bulunduğunu açıkladı. Anadolu Yakası’nda 150 bin, Avrupa Yakası’nda ise 200 bin konutluk yeni rezerv alanları tespit ettiklerini belirten Bakan Özhaseki, “Çalışmalara başlıyoruz. Kaybedecek 1 saniyemiz bile yok” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyon riskli yapı bulunduğunu açıkladı. Megakentin deprem açısından dünyada en riskli 10 büyükşehir arasında yer aldığını belirten Özhaseki, son 11 senede 800 bine yakın konutun dönüştürüldüğünü vurguladı.
İncelemeler kapsamında Anadolu yakasında 150 bin, Avrupa yakasında ise 200 bin konutluk yeni rezerv alanlar tespit ettiklerini aktaran Özhaseki, "Haftaya çalışmalara başlıyoruz. İstanbul için özel bir birim kurarak baştan sona düşündüklerimizi en hızlı bir biçimde yapmamız gerekiyor. Ciddi yasalar ortaya koyarak, hızlı bir şekilde bizim İstanbul'u depreme hazırlamamız gerekiyor" dedi.
Ankara'da medya temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Özhaseki, İstanbul'un 39 ilçesinde kentsel dönüşüm yapıldığını duyurdu. Kent genelinde yaklaşık 5,8 milyon bağımsız birim olduğunu belirten Özhaseki, "Bunun 1,5 milyonu riskli gözüküyor. Ama 600 bin konut ilk etapta çok daha riskli ve yıkılabilecek bir yapı olarak gözüküyor. Bir an önce 600 bin bağımsız birimi, akabinde de riskli gözüken 1,5 milyon yapıyı dönüştürmek gibi bir zorunluluğumuz var" ifadelerini kullandı.
"Yarısı Bizden" kampanyasına yoğun talep olduğunu da açıklayan Özhaseki, bu kapsamda 1 milyon 20 bin bağımsız bölüm için müracaat aldıklarını söyledi.
İMAMOĞLU'NDAN ANKARA'YA KENTSEL DÖNÜŞÜM ADIMI
İstanbul'da tespit edilen rezerv alanları bir an önce devreye sokmak zorunda olduklarını kaydeden Özhaseki, "Bizim kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Deprem, siyaset üstü bir durum" şeklinde konuştu.
Öte yandan toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da kentsel dönüşüm için Ankara'nın kapısını çaldığı ortaya çıktı. Kısa süre önce İmamoğlu ve İstanbul'daki diğer ilçe belediye başkanları ile bir araya geldiklerini duyuran Özhaseki, "Prensipte anlaştık. Haftaya çalışmalara başlıyoruz. İstanbul için özel bir birim kurarak, baştan sona düşündüklerimizi en hızlı bir biçimde yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"YERİNDE DÖNÜŞÜM"E SAATTE 1000 BAŞVURU
Deprem bölgesinde bugüne kadar 179 bin konut ihalesinin tamamlandığını, bunların yüzde 90'ında ise inşa sürecinin başladığını müjdeleyen Özhaseki, "Bunların büyük bir bölümünü bu senenin sonuna doğru teslim edeceğiz" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu rakamın 319 bine çıkarılmasını istediğini dile getiren Özhaseki, bu konuda da çalışmaların sürdüğünü aktardı. Deprem bölgesinde hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm" projesine ilk 40 saatte 36 bin 825 başvuru geldiğini açıklayan Özhaseki, "Saatte 1000 kişi müracaat ediyor. Demek ki doğru yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye kök maaş zammı hesabına yeni ayar! Kesinleşti, 7.500 TL alanlara beklenen haber geldi! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 altın anahtar! 3,5 yıla dikkat!
- Bursa Uludağ Üniversitesi bölümleri 2023! Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları / kontenjanları! 2 - 4 yıllık bölümler başarı sıralaması
- Whatsapp çöktü! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama: Global kaynaklı kesintiler yaşanmaktadır
- 2023 YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU? YKS birincisi hangi şehirden çıktı, nereye yerleşti? YKS'de tam puan alan kaç kişi?
- YKS SONUÇLARI SON DAKİKA 2023 | YKS sonuçları açıklandı mı, nasıl bakılır? T.C kimlik no ile YKS sonuç sorgulama ekranı! TYT - AYT - YDT sonuc.osym.gov.tr
- 2. Torba yasada emeklilik müjdesi! O maddelere onay çıktı! EYT, Bağkur affı, taşerona kadro, 1999 sonrası sigortalı olanlar...
- Danilo Şef'i kim, neden darbetti? Danilo Şef'i darbeden çalışan kim? Danilo Şef DARP VİDEOSU İZLE!
- YKS TABAN PUANLARI VE ÜNİVERSİTE BAŞARI SIRALAMALARI 2023 | 2 - 4 yıllık en düşük puanlar belli oldu mu? Üniversite kontenjanları, taban - tavan puanları...
- Dolar ve euro en son kaç TL oldu? 19 Temmuz 2023 dolar ve euro ne kadar? Canlı döviz kuru!
- Şok diyetler rafa kaldırılıyor! Ender Saraç'tan müthiş zayıflatan içecek! Maden suyunu böyle tüketirseniz...
- Miktarlar yükseldi, %17,55 zam müjdesi son dakika açıklandı! Sosyal yardım ödemeleri: Aile Destek, Dul ve Yetim aylığı, Evde Bakım... TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar!
- SEYYANEN ZAM MÜJDESİ SON DAKİKA 2023! Emeklilere seyyanen zam yapılacak mı? Memur emeklisine seyyanen zam var mı, ne zaman yatacak?