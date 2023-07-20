Yeni bir İstanbul kuruluyor! 350 bin konutluk rezerv alanı









Ankara'da medya temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Özhaseki, İstanbul'un 39 ilçesinde kentsel dönüşüm yapıldığını duyurdu. Kent genelinde yaklaşık 5,8 milyon bağımsız birim olduğunu belirten Özhaseki, "Bunun 1,5 milyonu riskli gözüküyor. Ama 600 bin konut ilk etapta çok daha riskli ve yıkılabilecek bir yapı olarak gözüküyor. Bir an önce 600 bin bağımsız birimi, akabinde de riskli gözüken 1,5 milyon yapıyı dönüştürmek gibi bir zorunluluğumuz var" ifadelerini kullandı.