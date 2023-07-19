Dolar ve euro en son kaç TL oldu? 19 Temmuz 2023 dolar ve euro ne kadar? Canlı döviz kuru!

"Dolar ve euro ne kadar oldu 2023?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Dövizde yaşanan değişkenlik sonrası dolar ve euro fiyatının güncel miktarı sorgulanmaya başlandı. Peki, Dolar ve euro en son kaç TL oldu? 19 Temmuz 2023 canlı döviz kuru!