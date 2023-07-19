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Dolar ve euro en son kaç TL oldu? 19 Temmuz 2023 dolar ve euro ne kadar? Canlı döviz kuru!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2023
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Dolar ve euro en son kaç TL oldu? 19 Temmuz 2023 dolar ve euro ne kadar? Canlı döviz kuru!

"Dolar ve euro ne kadar oldu 2023?" sorusunun cevabı özellikle yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Piyasaları yakından takip edenler, güncel dolar ve euro fiyatlarını öğrenmek istiyor. Peki, 19 Temmuz 2023 dolar ve euro ne kadar? İşte, döviz kurlarında son durum!

"Dolar ve euro ne kadar oldu 2023?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Dövizde yaşanan değişkenlik sonrası dolar ve euro fiyatının güncel miktarı sorgulanmaya başlandı. Peki, Dolar ve euro en son kaç TL oldu? 19 Temmuz 2023 canlı döviz kuru!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararının piyasa beklentilerini karşılamaktan uzak kalabileceğine yönelik endişelerle dolar/TL yeniden yükselişe geçti.

TL'nin yılbaşından beri değer kaybı yüzde 30'u aştı. Kurda tarihi zirve 27,05 seviyesinde oluşurken piyasalar Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararına ve Para Politikası Kurulu (PPK) metnindeki mesajlara odaklandı.

Reuters anketine göre Merkez Bankası'nın geçen ay başladığı kademeli
faiz artışlarına, bir haftalık repo faizini 500 baz puan artışla yüzde 20'ye çekerek devam etmesi bekleniyor.

Merkez Bankası, haziran ayındaki 650 baz puanlık faiz artışıyla politika faizini yüzde 15'e çekmiş, enflasyon görünümünde belirgin
düzelme olana kadar sıkılaşmanın devam edeceğini söylemişti.

19 TEMMUZ DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 26.9301 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.9213 liradan, satış fiyatı ise 26.9389 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.05'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 30.2086 TL'den yapan euro şu anda 30.2033 TL alış ve 30.214 TL satış fiyatına sahip.

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