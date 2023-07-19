BAE'de Başkan Erdoğan'a devlet nişanı! BM konferansı için hazırlanan özel bileklikle poz verdiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından "Zayed Devlet Nişanı" takdim edildi. Başkan Erdoğan, nişan için Al Nahyan'a teşekkür etti. Erdoğan ve Nahyan, "Zayed Devlet Nişanı" ile fotoğraf çektirdi. Erdoğan ve Al Nahyan, bu yıl BAE'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı için özel olarak hazırlanan bilekliği takarak poz verdi.